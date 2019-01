Sníh dál sužuje Česko: D6 je u Tisové uzavřena, kalamita v Jablonci trvá

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Po uzavírce se silničářům ve čtvrtek podařilo obnovit provoz na silnici mezi Bublavou a státní hranicí. Uzavřený zůstává úsek z Božího Daru směr Zlatý Kopec, silnice mezi Přebuzí a Rolavou a Jindřichovicemi a Hájem.

Na dálnici D6 na 147 km ve směru Cheb - Sokolov došlo ke střetu dvou nákladních vozidel, silnice je neprůjezdná. Nehoda se obešla bez zranění. Objízdná trasa vede přes Černý Mlýn po silnici č. 606, poté zpět na D6 u Březové. — Policie ČR (@PolicieCZ) 11. ledna 2019

Podle předpovědi meteorologů by dopoledne v kraji místy opět mělo začít sněžit. V průběhu dne bude opět zesilovat vítr, v nárazech může dosáhnout rychlosti až 55 kilometrů v hodině.

Silničáři vytrvale protahují silnice v Krušných horách a na Děčínsku. Uzavřeno zůstává několik kratších úsecích silnic. Pracovat budou dnes frézy na Moldavě na Teplicku, kde platil kalamitní stav. V nižších polohách Ústeckého kraje jsou silnice se zvýšenou opatrností sjízdné.

Neprůjezdná je silnice u Nakléřova nad Ústím nad Labem, u Malého Háje na hranici okresů Most a Chomutov, pracuje se na cestě z Moldavy do Mikulova. Zavřená zůstane trasa z Výsluní do Rusové nad Chomutovem, cestu lze objet. Obec Moldava informovala, že se dnes bude snažit obnovit život v obci po sněhové kalamitě.

Silnice v Libereckém kraji jsou nadále sjízdné se zvýšenou opatrností. Ve vyšších polohách hrozí tvorba sněhových jazyků a závějí, vyplývá z údajů na dopravním webu.

Ulice a chodníky v Jablonci nad Nisou jsou zavalené sněhem a technické služby je nestíhají uklízet. Úklid komplikují zaparkovaná auta, město proto už ve čtvrtek všude vypnulo parkovací automaty.

Teploty v kraji jsou ráno mezi minus třemi až minus sedmi stupni Celsia, sněhové přeháňky jsou jen ojedinělé. Hlavní tahy jsou převážně mokré, na vedlejších silnicích v Jizerských horách a západní části Krkonoš je ujetá vrstva sněhu. Provoz bude dnes až do 15:00 omezen na silnici druhé třídy mezi Bílým Potokem a Smědavou na Liberecku. "Bude probíhat rozšiřování silnice sněhovou frézou," uvedl Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má silnice v kraji na starosti.

Opatrní by měli být řidiči v kraji kvůli možným pádům stromů do vozovky. Ráno hasiči odstraňovali stromy z jedné silnice u Jablonce nad Jizerou na Semilsku či v Polední ulici v Liberci-Radčicích. Podle předpovědi by dnes mělo být zataženo s občasným sněžením. Nejvyšší denní teploty budou mezi nulou až minus třemi stupni Celsia, na horách mezi minus dvěma až minus pěti stupni.

Na jihočeských silnicích se dnes ráno místy tvoří ledovka. Kolem Studené na Jindřichohradecku a ve vyšších polohách okresu Tábor u Mladé Vožice a Choustníku se tvoří sněhové jazyky.

Se sněhem musejí řidiči počítat také na komunikacích druhé a třetí třídy v okolí Poličky, Lanškrouna, Vysokého Mýta, Hlinska, Přelouče nebo v Železných horách. Na Lanškrounsku se ve vyšších polohách vlivem větru tvoří slabé sněhové jazyky. Silnice I/11 přes Suchý vrch je sjízdná se sněhovými řetězy.

Na Vysočině jsou hlavní tahy většinou mokré, na vedlejších silnicích leží ujetá nebo zledovatělá vrstva sněhu. Varování před kluzkou vozovkou platí i na dálnici D1.

Na Šumpersku a Jesenicku pokrývá cesty rozbředlý sníh. Ve vyšších polohách Olomoucka a Přerovska musí řidiči kvůli silnému větru počítat místy se sněhovými jazyky. Ty se tvoří také na Bruntálsku.

Zvýšenou opatrnost silničáři doporučují i na Blanensku. Ve vyšších polohách se mohou tvořit sněhové jazyky, silničáři upozorňují na možnost tvorby zmrazků. Opatrní by měli být řidiči také na silnicích nižších tříd v Brně, na Brněnsku, Vyškovsku a Znojemsku.