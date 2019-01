Sever a východ Čech "pohřbil" sníh: Zapadlá auta, polámané stromy, nejde proud

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Hasiči vyjížděli hlavně na Jablonecku a Semilsku. "Nejčastěji rozřezávají stromy a větve, které padly na komunikace, a brání tak plynulému provozu, nebo odstraňují polámané větve stromů z drátů elektrického vedení," uvedla Bílková. Popadané stromy podle ní likvidovali v Desné, krkonošských Vítkovicích, Kořenově, Železném Brodě či v Jilemnici. Silničáři varují, že se navíc ve vyšších polohách mohou tvořit sněhové jazyky. Vítr by měl zesilovat. Meteorologové očekávají, že v nárazech by mohl mít v noci až 70 kilometrů v hodině, na horách až 110 kilometrů.

Stromy padaly přes den i do drátů elektrického vedení a narušovaly dodávky proudu, hlavně na Jablonecku a Semilsku. "Na vedení vysokého napětí je v Libereckém kraji sedm poruch, další na vedení nízkého napětí," uvedla k 17:00 mluvčí ČEZ Soňa Holingerová. Podle ní se poruchy opakují, stromy padají znovu i do opraveného vedení. "Je to komplikované, protože se oteplilo a začalo i mrholit. Posílili jsme počty pracovníků v terénu i na dispečinku," dodala.

Silnice v kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, na vozovkách nižších tříd v západní části Krkonoš a Jizerských hor je vrstva nového sněhu. Na silnicích nižších tříd udržovaných štěrkovým posypem je ve vyšších polohách Liberecka vrstva měknoucího sněhu. Sjízdné jsou i místní silnice v Jablonci, kde ve čtvrtek vyhlásilo město kalamitní stav, protože se nedařilo odklízet sníh ve lhůtách daných plánem zimní údržby. Problémy byly hlavně s údržbou chodníků a sídlišť. Kalamitní stav prvního stupně by měl v Jablonci trvat do pondělí.

Sníh na východě Čech láme větve

V Královéhradeckém kraji energetici dnes evidovali řadu poruch na vedeních vysokého napětí a desítky poruch na vedení nízkého napětí. K nejpostiženějším oblastem dnes odpoledne patřilo Rychnovsko. V Pardubickém kraji byly dnes ráno dvě poruchy na vedeních vysokého napětí na Svitavsku a Chrudimsku. ČTK o tom informovala regionální mluvčí společnosti ČEZ Šárka Lapáčková Beránková.

"Naši technici jsou v terénu a i přes špatné počasí, komplikovaný terén, sníh a déšť na opravách stále pracují. Pomáhají nám i pracovníci externích firem," uvedla mluvčí. V mnoha případech se energetici k porouchaným vedením musí podle ní přes popadané stromy doslova prořezat.

S následky popadaných stromů od soboty bojují i hasiči v Pardubickém kraji. Do dnešního odpoledne zasahovali u 78 událostí z toho 70 výjezdů se týkalo popadaných stromů. "Jednalo se zejména o popadané a polámané stromy pod tíhou sněhu, ale i kvůli silnému větru. Dále se jednalo o zapadlé osobní automobily, dodávky, autobusy i kamiony," řekla ČTK mluvčí pardubických hasičů Vendula Horáková.

Popadané stromy pardubičtí hasiči likvidovali zejména na Chrudimsku a Orlickoústecku. Zasahovali v Hlinsku, Červené Vodě, Vápenném Podole, Horním Bradle, Pusté Rybné, Všeradově, Králíkách, Čenkovicích, Jablonném nad Orlicí, Včelákově či České Třebové.

V osmi případech hasiči vytahovali zapadlé automobily. Krátce před půlnocí ze soboty na dnešek zasahovali v Kunvaldu, kde zapadl autobus s 11 lidmi. "Hasiči všechny cestující evakuovali a pomocí automobilového jeřábu autobus ze závěje vytáhli. Po vyproštění autobusu hasiči ještě odstraňovali strom," uvedla Horáková. Další autobus hasiči vytahovali ze sněhu dnes před polednem v Hlinsku.

V Královéhradeckém kraji hasiči dnes odpoledne likvidovali popadané větve ze stromů na silnici mezi Svobodou nad Úpou a Černým Dolem v Krkonoších. Stromy, které byly pod tíhou sněhu nebezpečně nahnuté, hasiči prořezávali.