Zimní počasí dál trápí Česko: Řada silnic uzavřena, kalamitu zhoršuje silný vítr

Čtvrtý stupeň lavinového nebezpečí se v Krkonoších vyhlašuje minimálně, vyšší už se tam nevyhlašuje, naposled byl podle informací ČTK vyhlášen před šesti lety. Na většině ohrožených cest hrozí sesuvy samovolných lavin středního i velkého rozsahu, možnosti túr jsou velmi omezené. Nejsou ale ohrožena lidská sídla ani sjezdovky.

"Nedoporučujeme návštěvníkům hor, aby navštěvovali turistické cesty nebo skialpinistické trasy, které procházejí lavinovými katastry a nedoporučujeme pohyb na svazích o sklonu větším než 25 stupňů. Hrozí samovolné uvolnění lavin, a tím pádem je možnost dojezdu lavin i na tyto turistické cesty," řekl ČTK náčelník krkonošské horské služby Pavel Jirsa. Podle něj nelze vyloučit sesuvy sněhu i mimo lavinové katastry.

Společnost ČEZ Distribuce k 6:00 evidovala tři poruchy na vedení vysokého napětí a bez elektřiny byly desítky odběratelů především na Svitavsku. Dodávky by tam měly být obnoveny dopoledne. V pondělí se ocitlo bez elektřiny až 16.000 domácností, v hůře přístupných místech museli energetici využívat sněžnice i čtyřkolky s pásy.

V Karlovarském kraji zůstává řada silnic především v horských oblastech uzavřená. Kvůli havárii kamionu je neprůjezdný úsek Teplá - Horní Kramolín. Kalamitní stav trvá v Božím Daru, silnice I/25 z Jáchymova je uzavřena od abertamské zatáčky. Autobusy linkové dopravy do města nezajíždějí, jízdu končí u jáchymovské radnice. Na silnicích včetně dálnice D6 můžou ležet zbytky rozbředlého sněhu.

Na Abertamské křižovatce ve směru na Boží Dar jsou stále policejní hlídky, které zde řídí dopravu. Vpouštějí opět pouze obyvatele Božího Daru, zásobování a ubytované hosty se zajištěným ubytováním. — Policie ČR (@PolicieCZ) 15. ledna 2019

Kvůli silnému větru nespustí dnes provoz skiareály na Klínovci, Božím Daru a Plešivci, lyžovat by se naopak mělo v Bublavě na Sokolovsku. Do lesů by se kvůli hrozícímu pádu stromů neměli vydávat běžkaři.

V Ústeckém kraji zůstává od pondělí uzavřena silnice I/7 z Chomutova do Německa, zaváté jsou cesty v Krušných horách. V nižších polohách se objevuje ledovka, silničáři mají stále v terénu veškerou techniku. "Situace se od pondělka nezměnila, naopak se kvůli silnému větru mírně zhoršila," řekl ráno ČTK dispečer Správy a údržby silnic Ústeckého kraje. Silničáři do Krušných hor stále nedoporučují lidem vyjíždět, pokud nemusí. Foukat tam může podle předpovědi meteorologů vítr rychlostí kolem 90 kilometrů za hodinu.

Také v Libereckém kraji mohou některé vozovky namrzat, varování cestářů platí i pro čtyřproudou silnici 35 z Liberce do Turnova. Méně práce měli dnes zatím hasiči s padajícími stromy. Od půlnoci byly dva výjezdy.

Silné sněžení uzavřelo ráno silnici I/11 z Jablonného nad Orlicí přes Suchý vrch do Červené Vody v Pardubickém kraji. Nehoda zablokovala silnici I/34 mezi Květnou a Poličkou. Silničáři se snaží úsek přes Suchý vrch zprovoznit. Podle policie bude uzavřen do 10:00. V minulých dnech byl sjízdný jen se sněhovými řetězy, doprava byla přerušena také kvůli pádu stromů a větví na vozovku. Ty musejí dnes hasiči odstraňovat i na dalších místech, například v Bystrém na Svitavsku nebo Skutči na Chrudimsku.

V Beskydech i Jeseníkách snižuje viditelnost sněžení. Pro kamiony je stále uzavřena silnice I/56 mezi Ostravicí na Frýdecko-Místecku a Horní Bečvou na Vsetínsku, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko. Opatrně by měli řidiči jezdit i v dalších místech země, kde leží ujetý sníh nebo zmrazky.