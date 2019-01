Boží Dar dnes zprůjezdnil silnice a zrušil kalamitní stav, trval několik dní

Aktualizováno 18:15 — Autor: ČTK

Město Boží Dar ukončilo dnes v 17:00 kalamitní stav vyhlášený v pátek kvůli nezvladatelnému silnému sněžení a později i kvůli silnému větru. Do nejvýše položeného města v České republice ale dál platí zákaz vjezdu všem vyjma místních, záchranářů a lidí s vyhrazeným parkováním. Zrušení kalamitního stavu přišlo poté, co se dnes podařilo zprůjezdnit všechny hlavní silnice do Božího Daru a provoz zahájily i lyžařské areály. Kalamitní stav trval šest dní. Neprůjezdná zůstává silnice na Zlatý Kopec.