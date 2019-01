Na Náchodsku havaroval autobus s 20 lidmi, pět zraněných

U obce Černčice na Náchodsku dnes ráno narazil autobus s 20 lidmi včetně řidiče do stromu a skončil v příkopu. Pět lidí utrpělo lehká zranění. Záchranáři je převezli do nemocnic v Náchodě a v Hradci Králové. Hasiči na místo nehody vyslali evakuační autobus, aby do něj lidé z havarovaného autobusu mohli přesednout. ČTK to řekla mluvčí hasičů Martina Götzová. Zároveň upřesnila původní informaci o čtyřech zraněných.