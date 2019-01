Sníh a náledí komplikují dopravu, havarovaný kamion zablokoval dálnici D11

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Nehoda na D11 se stala před 04:00. Vozidlo se sice nepřevrátilo, ale blokuje všechny jízdní pruhy, uvedlo Národní dopravní informační centrum. Policie odklání dopravu na 50. kilometru přes sjezd u obce Dobšice.

V Královéhradeckém kraji v noci na dnešek sněžilo a na řadě silnic leží rozbředlý sníh. V Krkonoších a v Orlických horách je na cestách vrstva ujetého sněhu. Na Jičínsku by si řidiči měli dát pozor na náledí.

Na mnoha místech v Pardubickém kraji dnes leží na silnicích sníh. V noci připadl i v níže položených oblastech. Většinou je rozbředlý, ve výše položených místech i uježděný, uvádějí silničáři.

Opatrní by měli být řidiči zvláště v okolí Lanškrounu a Žamberku, kde jsou na vozovkách zbytky zmrzlého sněhu a nerovnosti. Silnice I/11 z Jablonného nad Orlicí přes Suchý Vrch do Červené Vody na Orlickoústecku je sjízdná se sněhovými řetězy. V Železných horách se ve vyšších polohách místy tvoří náledí po odtávajícím sněhu, v oblastech, kde se nesolí, leží někdy vrstva zledovatělého sněhu po závějích.

V Karlovarském kraji začalo znovu sněžit. Silnice jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností, sněhové jazyky se mohou tvořit už od 300 metrů nad mořem. Velmi kluzká vozovka je například na silnici I/6 z Karlových Varů na Prahu u odbočky na Olšová Vrata a golfové hřiště, vyplývá z informací serveru Dopravniinfo.cz. Rozbředlý sníh po chemickém ošetření je ale také na dálnici D6 i na dalších silnicích první třídy v kraji. Na silnicích nižších tříd leží vrstva nového sněhu.

Na některých jihočeských vozovkách ve vyšších polohách se může tvořit náledí. Týká se to především Českokrumlovska a Prachaticka. Na některých místech lehce prší, nebo drobně sněží. Silničáři proto museli v celém regionu udržovat vozovky. ČTK to řekla Kateřina Řepová z dispečinku správy a údržby silnic Jihočeského kraje. "Nejvíce práce jsme měli na Prachaticku od Netolic výše, na Českokrumlovsku a také na Strakonicku v okolí Volyně," řekla. Dodala, že všechny vozovky by měly být ošetřené, ale všude platí sjízdnost se zvýšenou opatrností.

Kvůli zledovatělé vozovce stojí oba směry na silnici I/38 u obce Štoky na Havlíčkobrodsku. Problémy jsou podle mluvčí policie Dany Čírtkové se zledovatělou vozovkou i jinde v kraji. Řidiči musejí být opatrní nejen na mokrých hlavních tazích, které mohou začít namrzat, ale i na lesních úsecích vedlejších silnic, kde leží ujetý nebo zledovatělý sníh.

Podle dispečera krajských silničářů Aleše Hubeného byly v noci v kraji teploty nad nulou. "O půlnoci byly tři stupně, ještě ve čtyři ráno se teplota držela půl stupně nad nulou, po páté hodině ráno spadla pod nulu a silnice začaly namrzat," řekl Hubený. Kvůli zledovatělé vozovce museli nad ránem silničáři vyjet i k Želetavě na Třebíčsku.