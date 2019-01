Jak se budou kontrolovat elektronické dálniční známky? Ťok představil plán

— Autor: ČTK

Ke kontrole budoucích elektronických dálničních známek by mohly sloužit také nynější mýtné brány. Při dnešních sněmovních interpelacích to uvedl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Mýtné brány přestanou plnit svou současnou funkci v souvislosti se zavedením satelitního systému pro výběr mýta. Elektronické dálniční známky by měly nahradit nynější nálepky pro rok 2021.