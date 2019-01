Nedostatečná prevence, špatná kvalita silniční infrastruktury a arogantní řidiči! U Jílkové se to opět pohádalo kvůli situaci na českých dálnicích

Moderátorka Jílková požádala prezidenta Starostu, aby vysvětlil generálnímu řediteli Kroupovi, co by měl dělat lépe. Ten odpověděl, že je u nás zanedbána prevence. Například v Německu je sledována předpověď počasí a i za modré oblohy vyjíždějí na silnice sypače, které je předsolují zvláštním typem soli. U nás tomu tak není. Kroupa odpověděl, že se u nás standardně předsypává, a že i v onom inkriminovaném úseku tomu tak bylo. Problém nastává, pokud se sypač nemůže do příslušné lokality dostat. Poukázáno bylo na neukázněnost některých řidičů. Jílková ukázala fotografii ze zácpy na dálnici.

Starosta trval na tom, že problém spočívá v neupravenosti vozovek, neboť v jiných zemích Evropy se tohle neřeší. Proč by ti samí řidiči, kteří se chovají slušně v Německu, jednali jinak u nás? Kroupa oponoval, že i v Německu se řešily podobné problémy. Nicméně jedna věc je prevence a druhá věc je schopnost vymáhat pokuty. My například máme vyhlášku, která mluví o tom, že předjíždí-li pomalé vozidlo, nemělo by omezit.

Žďárský si postěžoval na nižší kvalitu soli a předsolování u nás a v Německu. Kolony by se bývaly netvořily, kdyby tam přijeli sypači o něco dřív. Valta nesouhlasil a řekl, že se prevence dělá s dostatečným předstihem, a že silnice jsou monitorovány. Ještě před sněžením dostávají pokyny od meteorologů. Starosta se zeptal, proč jsou ale lidé nespokojení, když je údajně všechno v pořádku. Sám ze své praxe řidiče má zkušenosti z jízdy po sněhu.

Poslanec Berkovec upozornil na rozdílnost českých silničních sítí ve srovnání s Německem a Rakouskem, kde už není potřeba provádět žádné další opravy. Jílková dala slovo pánovi z publika, který se zeptal Berkovce, jakým právem srovnává kvalitu českých a německých dálnic, když se na obou vybírá stejné mýtné. Sám měl zkušenost v Německu a Rakousku, kde se sypalo v suchu, při teplotě 8°C, protože se očekával příchod námrazy. Valta zdůraznil nepředvídatelnost počasí. V diskuzi zaznělo také téma nedostatečných míst k odpočinku pro profesionální řidiče. To způsobuje, že jsou pak mnohdy sypači blokováni. Berkovec řekl, že se mnoho odpočívadel zavřelo, protože nesplňovala normy.

Valta řekl, že nikdo řidiče nenutí odpočívat na dálnicích. Probíralo se plánování výstavby nových odstavných míst. Místopředseda Polanský konstatoval, že rozhodnutí v této věci mělo padnout už před 15 lety. Český stát ale bohužel zaspal. Jílková se rozhodla přejít k zákazu předjíždění a zeptala se Tošovské z publika na její zkušenosti s řidiči kamionů. Ta řekla, že velkým problémem D1 jsou nákladní automobily. Ona sama s nimi mívá problémy, protože když se s nimi setká, tak jede 5 km, než kamion předjede další kolonu kamionů. Nesouhlasila také s tvrzením, že sypače jezdí pozdě. Řidiči si prostě myslí, že jsou vládci silnic.

Šimáček z publika si postěžoval na špatnou práci dopravní policie. Řidiči kamionů se prostě chovají hrozně a policisté s tím nic nedělají. "Kde jsou ti naši chlapci, co pomáhají a chrání?!," zlobil se Šimáček. V Německu jsou aktivnější. Tošovská řekla, že jedna věc je modernizace dálnic, které jsou nesrovnatelné se zbytkem světa, a druhá věc je špatná morálka řidičů. Její zkušenosti na tomto poli jsou špatné. Starosta řekl, že ani řidiči osobních vozidel nejsou o nic lepší.

Na Tošovskou reagoval pán z publika, který řekl, že je taktéž řidičem, a že má zkušenosti s osobními automobily, které vybržďují, a které jezdí po dálnicích 75 km/h. Zkrátka nikdo není bez viny. Následovala debata o tom, jakou rychlostí se má jezdit v pravém pruhu. Řešila se i otázka povětrnostních podmínek. Tošovská řekla, že to, co se jí stalo, proběhlo ve večerních hodinách, za špatného počasí. Její kamarádka měla problém s kamionem, který do ní naboural, a ujel. "Co je tohle za chování," ptala se Tošovská. Jílková poukázala také na vystresované řidiče, kteří jsou popoháněni.

Polanský řekl, že je Česko tranzitní zemí, a že naše dálniční síť není na tuto skutečnost dostatečně adaptovaná. "Problém leží v zanedbané infrastruktuře," stěžoval si Polanský. Následně se mluvilo i o ekologických překážkách a výběrových řízeních, o kterých se okrajově zmínil Valta. Diskuze se vrátila k zákonu o zákazu předjíždění. Berkovec řekl, že kdyby se dodržovaly dopravní značky, nebylo by ho vůbec zapotřebí. Polanský oponoval, že jedna věc jsou zákony a nařízení, a druhá věc jejich faktické dodržování. To, čeho se Polanský obává, jsou ekonomické dopady, a vznik dalších kolon.

Jílková dávala prostor dalším občanům z publika. Jeden pán řekl, že se rapidně zhoršilo chování řidičů, a že na Slovensku funguje pro kamiony zákaz předjíždění. Jiný pán se zeptal Berkovce, proč se ANO, které je parlamentní stranou už nějakou dobu, touto problematikou nezabývalo dřív. Bylo mu odpovězeno, že je u nás nedostatečná osvěta a výchova ve srovnání s Německem. Máme, co dohánět. Policie ČR jí ale naštěstí dělá. Prostor ještě dostal inspektor údržby silnic, který vysvětlil, že cílem právní úpravy ohledně posypu není dosáhnout černé silnice, nýbrž zmírnit vlivy počasí. Sypače vyjíždějí okamžitě a prevence je včasná. Zákaz předjíždění kamionů považoval inspektor za třeskutý nesmysl

Debata se pomalu blížila ke konci a ke slovu se dostávali ještě další lidé. Jeden z nich řekl, že je sypač, a že by mělo být vše o rozumu. "Když je sníh, tak budu jezdit v pravém pruhu, a nebudu předjíždět ostatní kamiony," řekl. Ze své zkušenosti ale konstatoval, že k tomu mívají většinou sklony polští a rumunští šoféři. Další pán si postěžoval, že za kolaps na dálnici D1 mohou řidiči kamionů, kteří jsou z jeho vlastní zkušenosti často arogantní a sprostí. Jílková ukončila diskuzi a oznámila téma příštího týdne, jímž bude bezpečnost čínských technologií.