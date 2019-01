Šnečí tempo stavby dálnic. České neschopnosti si už všimli i v zahraničí

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Na pomalou stavbu dálnic poukázal server s příznačným názvem Emerging Europe, což ve volném překladu znamená „rozvíjející se Evropa“. Jeho novináři věnují výraznou pozornost postkomunistickým státům ve střední a východní Evropě. Jak ale upozorňují, právě ve stavbě dálnic Češi znatelně zaostávají i za svými regionálními partnery.

Na přípravě článku spolupracovali se zástupci české neziskové organizace Hlídač státu. Ti poukázali na fakt, že za posledních 15 let postavili více kilometrů dálnic nejen často zmiňovaní Poláci, ale i Slovinci, Chorvaté, Bulhaři, Rumuni a Maďaři. Právě srovnání s Maďarskem se rozhodli věnovat komplexněji.

„V České republice bylo od roku 2000 postaveno jen něco kolem 300 kilometrů dálnic, to je pouze pětina toho, co za stejný čas dokázali Maďaři,“ konstatuje Michal Bláha z neziskové organizace Hlídač státu a připomíná, že ministerstvo dopravy v loňském roce otevřelo jen 3800 metrů nové dálnice.

„Je sice pravda, že Maďaři naplánovali kratší dálniční síť než my, ale tempo stavby, kterého oni a mnozí další dosáhli, je dost vysoké,“ hodnotí Bláha a vzápětí dodává: „Rozdíly jsou obrovské. Právě země jako Česká republika a Slovensko udělaly minimální progres a v absolutních číslech jsou ty rozdíly opravdu enormní.“

Zahraniční server připomíná i zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu, podle které by Češi potřebovali každý rok otevřít 25 kilometrů dálnic, aby měli celou síť hotovou do roku 2050, jak se plánuje. Tempo během posledních let však bylo nižší, za rok se otevřelo průměrně 16 kilometrů. Normu nesplní ministerstvo ani letos, otevřít se má něco přes 22 kilometrů.

Kritérium úspěšnosti ministra podle počtu zahájených metrů za den je zajímavá disciplína. Vyhraje ten, kdo první den ve funkci zahájí 20 km, které připravil předchozí ministr, a druhý den rezignuje, aby si nezkazil průměr. Nicméně @maestrosill aktuální číslo u mě by bylo 138. pic.twitter.com/GmtsVnfUv5 — Dan Tok (@tok5934) 10. ledna 2019

Dokončená stále není ani páteřní dálnice D1, s jejíž stavbou se započalo už v roce 1967. Navíc prochází v současnosti rozsáhlou, ale v mnoha ohledech kontroverzní modernizací, která způsobuje nemalé problémy. Existence klíčové dopravní infrastruktury je přitom zásadním faktorem pro dlouhodobé udržení ekonomického růstu.

Ministr dopravy Dan Ťok, který je častým terčem kritiky, se ale hájí. „Nové dálnice je možné otevírat, teprve když je někdo začne stavět. Dnes máme rozestavěno 187 km nových dálnic a silnic I. tříd. Samotných dálnic na zelené louce je v tom 107 km. V letošním roce se otevře 47 km nových dálnic a silnic I. třídy, k zahájení je připraveno 178 km,“ napsal na začátku ledna na Twitteru.

Ťok, který je nejdéle sloužícím ministrem dopravy v české historii, se navíc často brání srovnání se svými předchůdci. „Vyhraje ten, kdo první den ve funkci zahájí 20 km, které připravil předchozí ministr, a druhý den rezignuje, aby si nezkazil průměr,“ vzkázal nedávno.