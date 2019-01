Husté sněžení komplikuje dopravu. Na Boží Dar pouze s řetězy, nabádá policie

Aktualizováno 12:41 — Autor: ČTK

Policisté a silničáři doporučují při cestě z Jáchymova na Boží Dar řidičům, aby použili řetězy. Silnici dnes projedou bez problémů také vozidla SUV 4x4. Jiné automobily by mohly uvíznout v kopcích a zatarasit horskou část silnice I/25, tak jako se to stalo mezi 09:00 a 10:00. Na čtyřkilometrovém úseku jsou policejní hlídky a traktory silničářů. ČTK to řekli mluvčí karlovarské policie Kateřina Krejčí a dispečer krajských silničářů Viktor Tomášek.