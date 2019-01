Sněhová kalamita na Moravě: Doprava kolabovala, desítky nehod

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Životně důležitý vitamin D. Co dělat, když slunce nestačí?

Le Penová lituje brexitu. Chtěla by Británii v "reformované" EU

V Brně vyjely do terénu všechny posypové vozy. Od prvních výjezdů ve 03:15 do 08:15 silničáři vyčistili 1250 kilometrů silnic, řekl provozní ředitel Brněnských komunikací Leoš Chasák. Doplnil, že silničáři jen v Brně spotřebovali 240 tun posypové soli.

"Policisté od rána evidují desítky dopravních nehod, povětšinou skončily bez vážnějších následků. Lidé si je i řeší sami prostřednictvím euroformulářů," uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.

Například u Rajhradu a Ivančic na Brněnsku i Uherčic na Břeclavsku skončila nad ránem auta v příkopu. U Velké nad Veličkou se srazila dvě osobní auta s nákladním vozem. Policie evidovala také řadu hlášení o nesjízdných komunikacích nebo o uvízlých kamionech, které blokovaly silnici například u Borkovan na Břeclavsku nebo v Hrušovanech nad Jevišovkou.

K dopravním nehodám ve zvýšené míře vyjížděli i hasiči, celkem asi k dvěma desítkám. Pomáhali však také odstraňovat popadané stromy nebo sníh z nafukovací sportovní haly v brněnské Sportovní ulici.

"V souvislosti se sněhovou nadílkou na střechách budov připomínáme, že za bezpečný provoz staveb, tedy i za bezpečný stav a údržbu střech, zodpovídají výhradně majitelé těchto objektů. Měli by tedy i průběžně odstraňovat sníh a led ze střech, aby nebyla střešní konstrukce nadměrně zatížena a nebyli ohroženi kolemjdoucí lidé nebo majetek," upozornil mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

K dopravním nehodám dnes častěji vyjížděli i záchranáři, zranění by však podle mluvčí Michaely Bothové neměla být vážná. Podle mluvčí měli i sami záchranáři problém dostat se k pacientům kvůli nesjízdnosti silnic a kolonám.

Sníh brzdil autobusy a trolejbusy některých linek v Brně, potíže měly především s kopci v Útěchově, Kohoutovicích nebo v Líšni, ale i na dalších místech. Zpoždění u některých linek byla i hodinová. Problémy měly i krajské linky, některé z nich se zpožďovaly o více než hodinu, například linka 105 v oblasti Mikulova. Před 13:00 měly už jen některé linky zpoždění do 20 minut.

Dopoledne byl na několik hodin zavřený kvůli sněžení hraniční přechod v Mikulově na Břeclavsku, rakouská strana přestala do obce Drasenhofen pouštět kamiony, následně i osobní vozy.

Komunikace ve směru na Drasenhofen je opět průjezdná. — Policie ČR (@PolicieCZ) 28. ledna 2019

"Provoz na rychlostní komunikaci I/52 od Pohořelic směrem na Rakousko je v současné době bez omezení. Odklon dopravy, který musel být během dopoledne prováděn, je již zrušen. Také z rakouské strany od Drasenhofenu je provoz obnoven," uvedla v 11:50 v aktualizaci zprávy na policejním webu mluvčí Kamila Haraštová.

Sněžení výrazně komplikuje dopravu i ve Zlínském kraji

V kraji se již stalo přes 20 dopravních nehod, zatím se obešly bez zranění. Po poledni se však situace mírně zlepšila, řekl dnes ČTK policejní mluvčí Petr Jaroš.

Na řadě míst však zůstávají uvíznuté kamiony, zejména v krizových místech jako jsou silnice mezi Jasennou na Zlínsku a Liptálem na Vsetínsku, Zádveřicemi-Rakovou a Horní Lhotou na Zlínsku či na kopci Petrůvka mezi Luhačovicemi a Slavičínem. "Samozřejmě nárazově tam kamiony zůstávají viset, ale poté, co projedou silničáři, tak se provoz zase obnoví," uvedl Jaroš.

Kvůli havarovanému kamionu, který se vzpříčil na vozovce, je uzavřená silnice II/150 z Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku do Valašského Meziříčí na Vsetínsku. Omezení platí od Branek do Kunovic. Podle Jaroše potrvá uzavírka asi až do večera.

Ledovka je například u Starého Hrozenkova na Uherskohradišťsku či na příjezdu do Luhačovic. Kluzká je dálnice D55, ráno se tam tvořily kolony. Pro vozidla nad 3,5 tuny zůstává nesjízdná silnice 4932 mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku, kterou silničáři přes zimu neudržují. Pro osobní vozidla je sjízdná pouze se řetězy.

Většina autobusových linek v kraji nabírala vinou špatného počasí zpoždění. Potíže byly i v městské hromadné dopravě (MHD), mnohé úseky byly ve Zlíně a okolí byly pro MHD dočasně nesjízdné a některé spoje byly vynechány.

Silnice v Olomouckém kraji pokryl sníh

Na Přerovsku hustě sněžilo několik hodin, nyní se situace mírně zlepšuje. "Už začíná sněžit jen drobně, ta největší hrůza už přešla. Na silnicích je nová vrstva sněhu, někde posypaná chemicky. V provozu jsou veškeré sypače i s radlicemi, řidiči musejí počkat, až vše objedou. Nasadili jsme i brigádníky s radličkami. Napadlo tak pět až osm centimetrů, postupně se bude vše čistit. Teploty jdou již k nule, počítám, že do dvou hodin by se to mělo očistit bez problémů," řekl dnes v 10:00 ČTK dispečer přerovské správy silnic.

Na Olomoucku sněží stále hustě, podle správců silnic je nutná zvýšená opatrnost. "Od 06:00 tady máme sněžení a stále přetrvává, na vozovkách máme vrstvu čerstvého, místy rozbředlého sněhu. Veškerá technika je venku, provádí plužení a případné posypy. Počasí má přetrvávat do odpoledních hodin. Nabádáme řidiče ke zvýšené opatrnosti na všech vozovkách. Napadlo zhruba pět centimetrů, ale určitě to ještě přibude," řekl dnes ČTK dispečer olomoucké správy silnic Libor Palucha.

Opatrnost je na místě také na dálnicích, a to na D35 i na D1, které protínají Olomoucký kraj. Podle správců silnic je pokrývá rozbředlý sníh a vozovky mohou být kluzké. Vrstva nového sněhu pokrývá také silnice na Prostějovsku. Stejně jako v sousedních okresech však ani tam nejsou zatím žádné silnice uzavřeny, sjízdné jsou však se zvýšenou opatrností. Na Šumpersku a Jesenicku pokrývají vedlejší i hlavní cesty zbytky rozbředlého sněhu, na silnicích ošetřovaných štěrkem je ujetá zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Na silnici mezi obcemi Písařov a Bušín na Šumpersku leží v pětikilometrovém úseku na silnici čerstvý sníh a silnice je neprůjezdná pro kamiony, uvádí policie na svém dopravním serveru.

Sněžení komplikuje autobusovou dopravu v Olomouckém kraji. "Všechny autobusy v Olomouckém kraji vyjely, zpoždění se pohybuje v rozmezí 20 až 30 minut," informoval dnes cestující Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Nejhorší situace je na Olomoucku, Přerovsku, Prostějovsku, v okolí Hranic, Šternberku a Uničova. "V oblastech Jesenicko, Zábřežsko a Šumpersko jedou autobusy téměř bez zpoždění," uvedl.

Sněžení komplikuje sjízdnost v Moravskoslezském kraji, řidiči by proto měli být opatrní. V některých částech kraje, například na Frýdecko-Místecku, ráno hustě sněžilo a na silnicích tak leží nová vrstva sněhu nebo rozbředlý sníh po chemickém ošetření. Kvůli srážkám navíc může být snížená dohlednost. V regionu se aktuálně řeší i několik dopravních nehod, například v Ostravě. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Například na silnici D56 mezi 52 a 40 kilometrem ve směru na Ostravu i v opačném směru na Frýdek-Místek silničáři varují před kluzkou vozovkou. Kvůli sněhu jsou v místě ztížené jízdní podmínky. Podobné upozornění je v platnosti i na D1 mezi 376 a 296 kilometrem nebo na D48 mezi 69 a 38 kilometrem.