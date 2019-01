Malér s dálnicí D11. Stavba důležitého úseku zastavena, firmy odstoupily od smlouvy

Stavba úseku D11 z Hradce Králové do Smiřic v délce 15,5 kilometru začala 2. října 2018 za přítomnosti premiéra Andreje Babiše (ANO). Sdružení mělo úsek postavit za 2,59 miliardy korun bez DPH. Hotový měl být v roce 2022. Stavba ale ještě nezačala, firmy staveniště dosud nepřevzaly. Dálnice D11 zatím končí v Hradci Králové.

Stavební firmy tvrdí, že ŘSD dlouhodobou nečinností zablokovalo jednání o faktickém zahájení stavby. "Pokud ŘSD situaci nevyřeší, bude nutné vypsat nový tendr na dodavatele," uvedly firmy. "Po dokončeném archeologickém průzkumu je prostor budoucí stavby ve stavu, který není v souladu s uzavřenou smlouvou, na což jsme ŘSD opakovaně upozornili. ŘSD se přitom nijak nemá k tomu, aby plochy určené pro výstavbu do potřebného stavu uvedlo," uvedl předseda představenstva a generální ředitel Eurovia CS Martin Borovka. Úpravu pozemků by si ŘSD podle něj mělo objednat.

"Zhotovitel dostal veškeré potřebné pokyny, které reagovaly na změny na staveništi, do dnešního dne je však neprovedl," reagoval generální ředitel ŘSD Jan Kroupa. Firmy se podle něj snaží dostat ředitelství pod tlak.

Ťok na twitteru uvedl, že úseky chce stále otevřít v roce 2022. Kvůli situaci svolal jednání se šéfy Eurovie a ŘSD. "Musíme si vyjasnit, co stalo a rychle najít řešení," podotkl.

Stavební firmy na D11 chtějí víc peněz, než vysoutěžily. Svolávám jednání s ředitelem ŘSD Kroupou a šéfem Eurovie Borovkou. Musíme si vyjasnit, co stalo a rychle najít řešení. Úseky z Hradce až do Jaroměře chceme otevřít v roce 2022. — Dan Tok (@tok5934) 29. ledna 2019

ŘSD údajně firmám dosud nesdělilo termín zahájení prací a podle sdružení kvůli tomu vypršela cenová nabídka na stavbu. "Nyní má sdružení dle smlouvy nárok na její opětovné sjednání a to tak, aby zohlednila cenový nárůst vstupních surovin a služeb za dobu, která mezitím uplynula," uvedl obchodní ředitel Metrostavu Karel Volf.

Firmy tvrdí, že za víc než rok a čtvrt od podání nabídky vzrostly ceny vstupů ve stavebnictví v průměru o 14,5 procenta, což vedlo k obecnému růstu cen stavebních prací na úrovni přibližně šesti procent. "ŘSD jsme v souladu se smlouvou několikrát vyzvali k projednání úpravy ceny, bohužel zcela bez výsledku," uvedl Volf.

ŘSD se brání tím, že Eurovia svou nabídku kalkulovala stejně jako ostatní uchazeči v soutěži a podpisem smlouvy i symbolickým poklepáním základního kamene 2. října 2018 se za vysoutěženou cenu postavila.

"Nejen rostoucí ceny asfaltu ovlivňují úplně všechny stavební firmy. Pokud bychom dali více peněz jedné společnosti, okamžitě začnou podmínečně odstupovat od smluv firmy na dalších stavbách dálnic D1, D6, D35 i na navazujícím úseku D11 do Jaroměře," uvedl Kroupa. Podle něj je úkolem ŘSD postavit dálnici podle stanoveného harmonogramu a ve vysoutěžených cenách. "Vyjednáváme o způsobech řešení, aby mohla stavba pokračovat," dodal.

Firmy tvrdí, že dálnici chtějí stavět. "Nechceme se ale vydat cestou dlouhých právních sporů," uvedl Borovka.

Doručením oznámení o odstoupení začala dvoutýdenní lhůta, během níž lze podle smluvních podmínek vzít výpověď zpět. Pokud se situaci podaří ve lhůtě odblokovat, jsou firmy připraveny začít stavět. "V opačném případě nabude výpověď definitivně účinnosti a ŘSD bude muset pro stavbu hledat dodavatele v novém zadávacím řízení. Dokončení stavby by se tak mohlo o několik let odsunout," uvedla mluvčí Eurovie CS Iveta Štočková.

"Pokud by skutečně došlo ke zdržení stavby o několik let, je to zásadní zádrhel a jedna z nejhorších zpráv, které jsme mohli slyšet," řekl ČTK hejtman kraje Štěpán. Hradec Králové a další obce na trase silnice číslo 33 by podle něj musely dál snášet velké zatížení tranzitní dopravou do Polska. Od ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) a od ŘSD bude chtít vysvětlení.

Z trasy dálnice D11 nyní běží výstavba sedmikilometrového úseku ze Smiřic do Jaroměře, který má být hotov do konce roku 2021. Úsek staví sdružení společností Porr a Porr Bau za 1,5 miliardy korun bez DPH.

Zbývající úseky D11 z Jaroměře do Trutnova a z Trutnova ke státní hranici měří 40,8 kilometru. ŘSD u obou usiluje o vydání územního rozhodnutí, aby mohlo začít vykupovat pozemky. Ťok loni v říjnu uvedl, že až k hranicím by dálnice mohla být hotová v letech 2024 až 2025.

D11 z Prahy na polské hranice se začala stavět v roce 1978 a z plánovaných 154 kilometrů je hotovo zhruba 91 kilometrů. Od srpna 2017 dálnice končí na okraji Hradce Králové sjezdem do části Kukleny. V Královci u Trutnova se má D11 napojit na budovanou polskou silnici S3.