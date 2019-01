Dopravní podnik v Liberci potřebuje úvěr. Dotace pozastavilo policejní vyšetřování

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Mayová poletí do Bruselu spitfirem? Internet se baví chybou BBC

Hrozba skrytá v hoře? Fyzik spočítal, co by dokázal udělat se Zemí urychlovač části

"Probíhá šetření dvou zakázek, nemohou být proplaceny dotace a doplácí na to dopravní podnik v cash flow," dodal.

Policie v dopravním podniku a dalších firmách zasahovala loni v dubnu. Obvinila devět lidí, mezi nimi i bývalého ředitele DPMLJ Luboše Wejnara a bývalého předsedu představenstva Pavla Šulce. Policie případ prošetřuje pro šest trestných činů, včetně podplácení a poškození finančních zájmů Evropské unie.

Dopravní podnik má pozastavené dotace ve dvou zakázkách z roku 2017. Jednou je rekonstrukce tramvajové trati v centru Liberce téměř za 57 milionů korun a druhou nákup 17 autobusů na zemní plyn za 108 milionů korun. Předseda představenstva DPMLJ Michal Zděnek dnes uvedl, že problémy s nedostatek peněz dosud řešili šetřením. "Omezili jsme veškeré investiční akce, ale i opravy tramvajových tratí," uvedl.

Odložila se například oprava dvou úseků páteřní tramvajové trati, čímž dopravní podnik ušetřil zhruba deset milionů korun. "Dostáváme se ale do situace, kdy skutečně opravy tramvajových tratí v některých úsecích musíme udělat, jinak by nebyly provozuschopné," dodal Zděnek.

DPMLJ má od června loňského roku nové tříčlenné představenstvo složené z manažerů, jedním z důvodů změny je vyšetřování podezření na dotační podvod. Dopravní podnik je největší společností ve vlastnictví Liberce, sousední Jablonec je menšinovým vlastníkem s 0,38 procenta akcií. "K ručitelskému závazku se Jablonec nepřipojí," řekl Šolc.

To se nelíbilo opozičnímu zastupiteli Jaromírovi Baxovi (LOL). "Jablonec má velká akcionářská práva, měl by se podílet svým podílem," řekl. Podle Šolce chtějí mít s druhým akcionářem co nejlepší vztahy a s Jabloncem musí nejdřív vyřešit jiné problémy spojené s provozováním autobusových linek a meziměstské tramvajové trati.