V Brně postaví trolejbusovou trať po Jedovnické

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Bude fungovat jako manipulační trať po dobu výstavby části velkého městského okruhu v úsecích Tomkovo náměstí a Rokytova, vyplývá z dokumentu na Informačním portálu EIA. Až stavba části městského okruhu skončí, trať se bude demontovat.

Manipulační trať musí být postavena do doby, než začnou na Tomkově náměstí stavební práce. "Trať potřebujeme kvůli tomu, aby se trolejbusy dostaly na linky 25 a 26. Z husovické vozovny to nebude možné. Budou proto vyjíždět ze Slatiny," řekla ČTK mluvčí podniku Hana Tomaštíková. Trať se napojí u kruhového objezdu u slatinské vozovny a bude pokračovat po zmíněných ulicích až ke křižovatce s Novolíšeňskou, kde se napojí na současnou trať. Denně by po ní mělo projet 35 trolejbusů.

Součástí stavby bude také trvalá trakční měnírna u tramvajové zastávky Podstránská. Bude sloužit napájení sítě pro tramvajovou i trolejbusovou dopravu.