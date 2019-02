Kalamita v Česku pokračuje: Silničáři stále bojují se sněhem, uzavírají silnice

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

V Praze dnes od rána hustě sněží, na některých místech sněžení doprovází vítr, což ještě víc komplikuje dopravu. Problémy mají hlavně městské i příměstské autobusy MHD, některé komunikace jsou podle webu pražského dopravního podniku kvůli napadanému sněhu nesjízdné, mnoho spojů nabírá zpoždění a řada příměstských linek vůbec nevyjela.

"Z důvodu zhoršené sjízdnosti komunikací vlivem sněžení mohou být autobusové spoje opožděny nebo zcela zrušeny," informovala na webutaké společnost Ropid, která organizuje dopravu v hlavním městě a okolí.

Víkendový provoz je ráno zatím slabý, ale řidiči, kteří do ulic vyjedou, musejí počítat se zhoršenou viditelností, kluzkými vozovkami či uježděným sněhem. Měli by jezdit maximálně opatrně a ohleduplně.

Dopravu ve středních Čechách dnes zkomplikovalo silné sněžení. Cestáři vyslali do terénu veškerou techniku a nabádali řidiče k opatrnosti. Dvě menší silnice poblíž Orlické přehrady a u Berouna musely být uzavřeny. Policie zaznamenala větší množství nehod. Potíže měly příměstské autobusy, některé vůbec nevyjely. Hasiči odstraňovali ze silnic popadané stromy a vytahovali uvízlá vozidla. Problémy byly i na železnici, část domácností na Příbramsku a Benešovsku se ocitla bez proudu.

Krajští silničáři nasadili do terénu kolem 150 sypačů a nasmlouvané traktorové radličky. "Silnice jsou všechny nějakým způsobem udržované a s opatrností sjízdné," řekl odpoledne ČTK dispečer správy a údržby silnic.

Středočeští hasiči do odpoledne zasahovali u více než 200 událostí, většinou šlo o popadané stromy. Nejvíce případů bylo hlášeno na Benešovsku, Berounsku a Příbramsku. "Museli jsme posílit naše operační středisko o tři lidi, protože nárůst počtu telefonátů byl tak enormní, že to běžná směna nestíhala," řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Petr Svoboda.

Policie uzavřela silnici z Berouna na Zdejcinu, kde pod nánosy sněhu popadalo na vozovku několik stromů a hrozilo nebezpečí pádu dalších. "Komunikace je od dnešního dopoledne uzavřena a z důvodu bezpečnosti řidičů zůstane neprůjezdná minimálně do pondělí," uvedla mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová. Ze stejného důvodu byla uzavřena silnice mezi Bohosticemi a Solenicemi u Orlické přehrady. "Polomů je hodně, dělá se na tom, nepředpokládá se, že by to mělo dlouho trvat," uvedl pracovník dispečinku krajských cestářů.

Kladno kvůli nepřetržitému sněžení vyhlásilo kalamitní stav. Veškerá technika se soustředí na hlavní tahy, trasy autobusů a křižovatky do kopce. Zásadní je zajistit průjezd MHD a okolí nemocnic tak, aby fungoval Integrovaný záchranný systém.

Problémy se objevily i na železnici, kvůli překážkám na trati či sněhové kalamitě dopoledne nejezdily vlaky mezi Kralupy nad Vltavou a Velvary, Berounem a Karlštejnem, Berounem a Rakovníkem, Řevničovem a Lužnou, Sázavou a Samechovem nebo Lochovicemi a Jinci. Odpoledne problémy přetrvávaly na tratích Beroun - Zadní Třebaň či Zdice - Beroun.

Dopravu na severu Čech zkomplikovalo sněžení a silný vítr, který v otevřených úsecích vytvářel sněhové jazyky. Silničáři v Ústeckém kraji v podvečer pro dopravu uzavřeli silnici druhé třídy 223 u Měděnce na Chomutovsku. Neprůjezdný je kvůli sněhu zhruba dva kilometry dlouhý úsek mezi Horní Halží a Měděncem. V hlubokém sněhu tam uvízla dvě auta. Podle předběžných informací policie zůstane silnice uzavřena až do pondělí.

Vrstva sněhu ale komplikuje dopravu hlavně kamionům i na dálnici D8, zejména u Bílinky. Uvízlé kamiony komplikovaly dnes provoz i na silnici I/6 u Petrohradu na Lounsku a na hlavních tazích v Roudnici nad Labem, Ústí nad Labem a také třeba na Děčínsku nebo Litoměřicku. Policie řešila desítky dopravních nehod.

"Policisté v Libereckém kraji řešili od ranních hodin na dvě desítky dopravních nehod. Všechny se zatím obešly bez vážnějších zranění. V odpoledních hodinách vyjížděli k nehodě, která se stala v Křižanech na Českodubsku. Havaroval řidič čtyřkolky, se zraněním ho převezli do českolipské nemocnice," řekla liberecká policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová. Podobná byla situace i v sousedním Ústeckém kraji, policisté dokonce řešili několik nehod autobusů, zraněn ale nikdo nebyl.

Všechny silnice na severu Čech jsou s opatrností sjízdné. "I silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska je zatím průjezdná bez omezení, přesto doporučujeme, aby řidiči kamionů využili raději objízdné trasy po silnici 35 přes Hrádek nad Nisou," doplnila Šrýtrová.

Silničáři po celou noc intenzivně uklízeli hlavně horské silnice, ráno musela být přesto kvůli sněhu uzavřena silnice třetí třídy z Polubného na Jizerku v Jizerských horách. "Tam už sníh nebylo kam hrnout, sotva tam projelo jedno auto, museli jsme tam nasadit šípový pluh a frézu," doplnil Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má údržbu komunikací na starosti. Zprůjezdněna byla až po 17:00.

Silný nárazový vítr zastavil dnes ráno i kabinovou lanovku na Ještěd. Vítr tam v nárazech dosahuje 90 kilometrů v hodině, přípustných je ale jen 58 kilometrů. Fouká kolmo na lana a vítr kabiny rozhoupává, což je nebezpečné. "Zatím není jasné, kdy bude lanovka jezdit, vítr se má uklidňovat až k večeru," řekl ČTK přednosta lanovky Vladimír Štěpán.

V Karlovarském a Plzeňském kraji od rána hustě sněží. Silnice jsou kluzké a místy komplikují dopravu lehčí nehody. Vyjet se ale zatím dá i do hor, kde se silničáři snaží silnice udržovat tak, aby přijíždějící tisíce lyžařů dokázaly bezpečně projet. ČTK to dnes řekl dispečer silničářů Karlovarského kraje Viktor Tomášek.

"V terénu máme všechny vozy, silnice ošetřují zhruba už od tří hodin ráno. Silnice I/25 na Jáchymov a Boží Dar je momentálně čerstvě odklizená a je průjezdná. Soustředíme se na to hlavně kvůli lyžařům, kteří o víkendu přijíždějí. Sjízdné jsou i příjezdové cesty do Bublavy," řekl ČTK Tomášek. Podle Tomáška mohou sice silnice v kraji klouzat, doprava je ale plynulá a nikde zřejmě nestojí ani kamiony.

Kamiony nicméně stojí na dálnici D5 za sjezdem na Rokycany směrem na Rozvadov. Na dálnicích i silnicích první třídy v Karlovarském i Plzeňském kraji leží rozbředlý sníh. U Mladotic na severním Plzeňsku se po havárii převrátilo auto, došlo tam i ke zranění. K lehčím nehodám bez zranění, většinou haváriím do svodidel, došlo na silnici I/6 z Karlových Varů na Prahu u Bochova, u Štáhlav na Plzeňsku nebo v Mochtíně na Klatovsku.

Vozovky v částech Zlínského kraje jsou povětšinou holé a mokré, případně vlhké. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Pro těžká vozidla nad 3,5 tuny zůstává nesjízdná silnice třetí třídy mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku, kterou silničáři přes zimu neudržují. Pro osobní vozidla je sjízdná pouze se řetězy.

Silnice ve vyšších polohách Šumperska a Jesenicka pokrývá dnes ráno rozbředlá vrstva sněhu, případně zmrazky. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností.

Vozovky v ostatních částech Olomouckého kraje jsou většinou holé, mokré a sjízdné bez omezení. Místy komplikují řidičům dohlednost mlhy. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Na jihu Čech stále pokračují práce na odklízení následků dopoledního sněžení, kdy mokrý sníh lámal stromy. Padaly do silnic, na železnici i do elektrického vedení. Poruchy na vedení vysokého napětí jsou na Prachaticku a Strakonicku. Počet domácností bez dodávek elektřiny se ale firmě E.On podařilo snížit z ranních 13.000 na 800, sdělila ČTK mluvčí společnosti Martina Slavíková po 18:00. Problémy podle Českých drah zůstávají na trati mezi Českými Budějovicemi a Plzní.

Na vedení vysokého napětí v jižních Čechách eviduje E.ON devět poruch. "Pokud vše dobře půjde, měli bychom ještě dnes většinu poruch odstranit, čímž by se počet odběrných míst bez dodávek elektřiny snížil až na pouhé desítky," uvedla Slavíková. Dnes firma plánuje práce v terénu ukončit kolem 19:00, obnoveny budou v pondělních ranních hodinách. "Ale přes noc budou terénní čety v pohotovosti kvůli vymezování případných dalších poruch, které mohou nastat," podotkla mluvčí.

Nejvíc sněhu podle meteorologů dnes na jihu Čech přibylo na Šumavě a v jejím podhůří, kde ho napadlo až 20 centimetrů. Po poledni se situace zklidnila.

Hasiče začal sníh zaměstnávat kolem 06:00, do 16:00 měli na 150 výjezdů. Stromy padaly hlavně na Strakonicku, Písecku a Prachaticku, někde i na zaparkovaná auta. "Na druhou stranu jsme za celý den neměli žádný 'sněhový' zásah na Táborsku a Jindřichohradecku," uvedla na webumluvčí krajských hasičů Vendula Matějů. Hasiči v Blatné zajišťovali kvůli výpadku elektřiny agregát pacientce závislé na kyslíkovém přístroji.

Solené hlavní silniční trasy byly na jihu Čech odpoledne převážně holé a mokré, na silnicích nižších tříd byl ve vyšších polohách ujetý sníh posypaný drtí. Jihočeská policie do odpoledních hodin zaznamenala tři desítky dopravních nehod, ale nemá u nich hlášeno žádné těžké zranění.

V Beskydech na Frýdecko-Místecku je na silnicích rozbředlá vrstva sněhu. Na Opavsku jsou místy zbytky zledovatělého sněhu. Na Bruntálsku jsou silnice mokré. Místy je v Moravskoslezském kraji mlha nebo dohlednost ztěžuje déšť. Silničáři proto zejména v těchto úsecích nabádají řidiče ke zvýšené opatrnosti. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Pro kamiony je nadále uzavřena silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou na Frýdecko-Místecku, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko. Pro těžká nákladní vozidla nad 12 tun je uzavřen rovněž úsek silnice I/48 Rybí - Příbor na Novojičínsku, který se předělává na dálnici.

Na silnicích na východě Čech zůstávají zbytky sněhu jen místy ve výše položených oblastech. Je rozbředlý, ale může tvořit i zledovatělou vrstvu. Všechny komunikace jsou sjízdné, uvádějí silničáři.

Zpomalit by měli řidiči na menších silnicích v okolí Lanškrouna, v Krkonoších a v nejvyšších polohách Orlických hor. Zledovatělý sníh je také v oblasti Žamberka a v Železných horách.