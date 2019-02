Dálnice do Prahy jsou ochromené. Nejezdí autobusy ani vlaky

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Událost byla hlášena před 09:30. "Kvůli špatné sjízdnosti dálnice tři kamiony zablokovaly průjezd ve směru na Prahu," uvedla mluvčí. Před 10:00 se podařilo obnovit provoz pro osobní auta, která úsekem začala opatrně projíždět. Nákladním autům policie nedoporučovala pokračovat v jízdě po dálnici.

Dopravu ve středních Čechách dnes komplikuje husté sněžení, policie zaznamenala zvýšený počet nehod. Zatím se obešly bez závažných následků, většinou jde o pomačkané plechy. "Máme hlášené desítky událostí v dopravě, ať již jde o popadané stromy nebo drobné nehody," dodala Hašlová.

V Praze dnes od rána hustě sněží, na některých místech sněžení doprovází vítr, což ještě víc komplikuje dopravu. Problémy měly hlavně městské i příměstské autobusy MHD, některé komunikace byly podle webu pražského dopravního podniku kvůli napadanému sněhu nesjízdné, mnoho spojů nabíralo zpoždění a řada příměstských linek ráno vůbec nevyjela. Sníh navátý na výhybkách způsobil potíže i na pražském železničním uzlu. Letiště Václava Havla je v provozu, kvůli úklidu drah ale některé lety měly zpoždění, let z Amsterdamu do Prahy byl odkloněn do Brna.

"Z důvodu zhoršené sjízdnosti komunikací vlivem sněžení mohou být autobusové spoje opožděny nebo zcela zrušeny," informovala na webu také společnost Ropid, která organizuje dopravu v hlavním městě a okolí.

Řidiči, kteří do ulic vyjedou, musejí počítat se zhoršenou viditelností, kluzkými vozovkami či uježděným sněhem. Měli by jezdit maximálně opatrně a ohleduplně.

S komplikacemi musejí počítat i cestující ve vlacích, podle Českých drah husté sněžení způsobilo na některých místech poruchu výhybek. Některé vlaky jezdily proto odklonem, část spojů musela být odřeknuta. Přesné informace o změnách a aktuálních trasách vlaků najdou lidé na webu Českých drah.

Ruzyňské letiště je i v hustém sněžení v plném provozu, kvůli odklízení sněhu z přistávací a vzletové dráhy ale některé lety nabraly dopoledne zpoždění. "Jeden let byl odkloněn do Brna, jedná se o linku z Amsterdamu do Prahy," sdělil ČTK mluvčí Letiště Václava Havla Roman Pacvoň.

Pro Prahu stejně jako pro většinu českých krajů platí dnes výstraha na silné sněžení, napadnout může až 20 centimetrů sněhu.

Sněhová nadílka omezila dnes ráno a dopoledne i provoz na některých železničních tratích, hlavně v jihozápadních Čechách. Provoz komplikují spadlé stromy či poruchy vedení. ČTK to řekla mluvčí Českých drah Gabriela Novotná.

V úseku Ždírec - Nepomuk vlak narazil do stromu, který zřejmě spadl pod tíhou sněhu. České dráhy se pokouší zavést v úseku náhradní autobusovou dopravu, ale kvůli přívalům sněhu se to nemusí podařit. "I ty autobusy budou mít zřejmě problém se tam dostat," uvedla Novotná. Na trati ve Střelských Hošticích u Horažďovic je hlášena porucha trakčního vedení.

Další spadlý strom je ve středních Čechách na tratích v úsecích Beroun - Karlštejn a Zdice - Písek. Na řadě tratí jsou také zaváté výhybky, které je třeba omést což působí kratší zpoždění.

Kvůli sněhové kalamitě je také podle webu ČD přerušen provoz v hlavním městě v úseku Masarykovo nádraží - Praha Holešovice. Dálkové vlaky směřující na Ústí nad Labem tak nabírají zpoždění 45 až 55 minut.