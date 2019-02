Mokrý sníh vyvrací stromy do silnic i na železnici

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Policie zaznamenala od rána dvě desítky dopravních nehod, zatím se obešly bez těžších zranění lidí. ČTK to řekla mluvčí jihočeské policie Štěpánka Uhlířová v 10:00.

Podle silničářů začalo na jihu Čech sněžit asi tři hodiny po půlnoci, na Šumavě do rána napadlo i kolem 15 centimetrů sněhu.

Hasiči začali popadané stromy odklízet kolem 06:00. Do 10:00 se počet zásahů přiblížil stovce. "Více než tři desítky událostí evidujeme na Písecku, stejný počet je na Strakonicku, o něco méně na Prachaticku," uvedla jejich mluvčí Vendula Matějů. Podotkla, že během jednoho výjezdu často jednotky odstraňují více popadaných stromů. Někde spadly stromy i na auta, žádná zranění ale zatím hasiči nemají hlášená.

Na železnici se začaly problémy objevovat před 08:00. V úseku mezi Plzní a Českými Budějovicemi přestaly vlaky jezdit kvůli poruše trakčního vedení ze Střelských Hoštic směrem na Plzeň. Omezení zřejmě potrvá do 14:00, měly by tam být zajištěny náhradní autobusy. Náhradní autobusovou dopravu zajišťují dráhy i mezi stanicemi Písek a Záhoří, kde by měla výluka skončit asi hodinu po poledni.

Silničáři mají venku všechny sypače a spolu s hasiči průběžně z vozovek odstraňují popadané větve a stromy. "Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, nicméně žádnou jsme neuzavřeli," řekl Jan Vykouk z dispečinku krajské správy a údržby po 10:00.

Přes den bude na jihu Čech zataženo. Místy i vydatné sněžení bude slábnout později odpoledne a večer. Teploty budou nejvýše mezi minus jedním až plus dvěma stupni Celsia. Vát bude mírný vítr.