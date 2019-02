Česko i dnes zápolí se sněhem. Řada nehod, omezen provoz autobusů a vlaků

Sjízdné pouze se zvýšenou opatrností jsou dálnice D1, D8 a Pražský okruh. Na ústecké dálnici leží zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření. Pozor si musí řidiči dávat také na silnicích první třídy č. 9 a 16 na Mělnicku. Pouze se zvýšenou opatrností jsou sjízdné všechny silnice nižších tříd v kraji.

Policie řeší značné množství především lehčích dopravních nehod. Podle dostupných informací je stále uzavřená silnice v obcích Solenice a Bohostice na Příbramsku, a to kvůli popadaným stromům.

Problém má i řada autobusových linek, vyplývá z informací na webu Pražské integrované dopravy (PID). Z důvodu nesjízdné komunikace není dočasně obsluhován úsek Smečno - Vinařice a Smečno - Libušín na Kladensku, omezení se týká linek 330, 607 a 617. Linka 355 pak kvůli nesjízdné silnici až do odvolání nejezdí v úseku mezi zastávkami Horoměřice, Lidl - Únětice, omezen je provoz i na lince 312 v úseku Tuchoměřice, Špejchar - Lichoceves, linka 456 neobsluhuje zastávku Zákolany, Trněný Újezd. Zcela zastaven byl provoz linky 488 mezi Mníškem pod Brdy a Novou Vsí pod Pleší a autobusu 421 v úseku Horní Kruty - Sázava.

Problémy hlásí také vlaky, provoz byl kvůli spadlému stromu zastaven na lince S88 mezi Měchenicemi a Čisovicemi u Prahy. Kvůli sněhové kalamitě mají vlaky linky S5 mezi obcemi Kladno a Jenče zpoždění pět až 15 minut. Problémy jsou hlášené i z linky S7 v úseku Beroun a Karlštejn, na trati jsou spadlé stromy a je poškozené trakční vedení. Provoz je zajištěn po jedné ze dvou kolejí, vlaky nabírají zpoždění.

Jiří Šmída ze Správy průhonického parku dnes řekl, že park je ode dneška zavřený. Po hustém sněžení je na stromech v parku spousta těžkého sněhu, a hrozí pád stromů a větví. Informace o uzavření parku je také na jeho webových stránkách.

Husté sněžení v Plzeňském kraji v noci skončilo

Podle webu Českých drah jsou kvůli sněhové kalamitě stále uzavřené úseky z Plzně do Svojšína na trati do Chebu, z Domažlic na Furth im Wald a z Plzně na Dobřany (na trati na Klatovy). Všechny by měly být zprovozněny do 10:00. V noci a ráno uzavřená trať z Plzně na Prahu už je podle ředitele plzeňského centra ČD Vladimíra Kostelného průjezdná.

Vozovky třetí třídy zatím silničáři upravili v kopcích, zatáčkách a nebezpečných místech, nyní doklízejí zbytek.

V Plzeňském kraji přestalo sněžit mezi 4:00 až 5:00. Během dne už meteorologové přeháňky nepředpokládají. Teploty se mají pohybovat kolem nuly.

"V úsecích ošetřovaných inertním posypem (Šumava, Český les a silnice v ochranných vodárenských pásmech) se tak může tvořit na uježděném sněhu ledovka," dodal dispečer krajských silničářů Jaroslav Sádlo.

V kraji bylo k dnešní 09:00 bez elektřiny ještě zhruba 2000 domácností vinou 16 poruch vedení vysokého napětí. Nejhůře je na tom jih Plzeňska, ale zasaženo je také Klatovsko, Domažlicko a sever Plzeňska. Důvodem je sněhová kalamita, uvedla regionální mluvčí ČEZ Michaela Jirovcová.

Kvůli sněhu jsou severomoravské silnice špatně sjízdné

Policisté na Bruntálsku varovali řidiče před špatně sjízdnou silnicí I/45 ve směru na Lomnici a Valšov. Na místě jsou dopravní policisté, kteří usměrňují dopravu, čeká se na zprůjezdnění silnice, kde ráno uvízl i kamion, který už se ale podařilo odstranit. ČTK to řekla bruntálská policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Na hlavních tazích jsou po chemickém ošetření zbytky rozbředlého sněhu, na silnicích udržovaných inertním posypem leží ujetá vrstva sněhu. Mezi obcemi Bílá a Ostravice na Frýdecko-Místecku zůstává pro těžká nákladní vozidla uzavřená silnice I/56, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko.

Po nočním sněžení zůstalo v regionu bez proudu asi 1800 odběratelů, problémy jsou hlavně na Ostravsku. Podle Vladislava Sobola ze společnosti ČEZ jsou bez elektrického proudu například odběratelé v ostravských obvodech Antošovice, Hošťálkovice, Lhotka, Petřkovice, Heřmanice a také v Rychvaldě na Karvinsku.

"Máme hlášeny dvě poruchy na vysokém napětí. V terénu máme už od časného rána všechny poruchové čety a předpokládáme, že všechny aktuální poruchy opravíme během dopoledne," uvedl Sobol.