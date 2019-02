Komentář: Česko zvládá sněhovou kalamitu na jedničku? Ťok by měl někdy vyjít ven

Od nedělní hodiny ranní vás EuroZprávy.cz a další média informovala řadě událostí spojených se sněhem. V Praze měla například problém hromadná doprava a některé spoje kvůli sněhu vůbec nevyjely. Kamiony na dálnicích hrály na honěnou a když uklouzli, tak sem tam i nějakou zablokovali.

Pokud se někdo včera nebo dnes vydal ven,pravděpodobně si nejednou zanadával. Jízda autem se pak na některých úsecích podobala adrenalinovému zážitku a i s fungl novými zimními pneumatikami a dostatkem trpělivosti měl člověk občas co dělat, aby neskončil v příkopu.

Komunikace první třídy i dálnice byly většinou relativně průjezdné, v některých krajích ale byla v provozu veškerá dostupná technika, která ani přesto nestíhala zprovoznit do večera všechny úseky. Lepší zrátka bylo nikam nejezdit.

Tomu se ne vždy daří vyhnout a někdy člověk musí nastartovat auto a vyjet vstříc bílému peklo. Předtím se ale většinou modlí, aby zrovna jeho úsek už byl posypaný nebo odhrnutý. Vždyť přece meteorologové dostatečně dlouho dopředu hlásili husté sněžení.

Ale kde nic tu nic. Sníh si vesele leží na silnicích a sypače v nedohlednu. Někomu se možná vybaví věta, která prakticky rok co roz zaznívá v médiích. Sypačů je málo a nestíhají odklízet všechny úseky.

Tak to už dnes dávno neplatí. Navzdory tvrzení premiéra Andreje Babiše o to, jak silničáři situaci nezvládají, si Ťok myslí opak. Před jednáním vlády totiž prohlásil, že Česko se se sněhovou kalamitou popralo. Připustil, že někde to sice trvalo déle, ale zákonné lhůty byly dodrženy.

Podle Ťoka tak není důvod pořizovat další sypače, které by úklid sněhu urychlily. Zákonné limity byly splněny, a to je přece hlavní. To znamená, že pokud někdo nemohl vyjet, je to jeho problém, měl počkat.

A klidně by mohl čekat celou zimu. Ťok totiž jako příklad zmínil britské letiště Heathrow, kde když napadne sníh, tak počkají, až zase roztaje. Sypače by většinu času jen ležely ve skladech, protože jindy v zimě se použít nedají.

Co z toho vplývá? Že pokud hustě sněží, je nejlepší počkat na oteplení. Že sypače by pravděpodobně byla jediná položka, kterou Česko používá jednou za rok (naštěstí se v armádě nic podobného neděje, že?). A že by se ministr měl někdy podívat ven.