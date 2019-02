Vláda kývla na elektronické dálniční známky. Kolik řidiči zaplatí?

V rámci nového systému bude možné dálniční poplatek uhradit elektronicky prostřednictvím internetu nebo mobilní aplikace. Platby, které budou vázány na registrační značku příslušného auta, bude evidovat informační systém provozovaný Státním fondem dopravní infrastruktury. Kontrolovat se budou prostřednictvím kamer, ke kontrole by mohly sloužit i mýtné brány.

Systém by do budoucna měl umožnit rovněž takzvané krajské dálniční známky, po kterých některé kraje volaly. "Tím pádem si budete moc třeba do budoucna koupit dálniční známku jenom pro ty kraje, kam často jezdíte. Dá se s tím ušetřit a může to být efektivnější," řekl dříve ČTK ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

Vláda schválila zavedení elektronických dálničních známek od roku 21. Horní limit pro cenu ponechala na současných 1500 Kč. — Dan Tok (@tok5934) 4. února 2019

Resort dopravy si od zavedení elektronických známek slibuje zvýšení příjmů z dálničních poplatků o 220 milionů korun ročně a zároveň snížení provozních nákladů až o 120 milionů korun za rok.

Novela zároveň počítala se zvýšením maximálního limitu poplatku za roční známku na 2000 korun. Nakonec vláda ponechala současnou hranici 1500 korun.

Součástí návrhu je také osvobození nebo zvýhodnění od poplatků vozidel na alternativní pohon. Zdarma budou po dálnicích jezdit auta na elektrickou energii nebo vodík, případně hybridy, které v kombinaci s elektřinou nebo vodíkem používají ještě jiné palivo. Emise oxidu uhličitého však v takovém případě nebudou smět přesahovat 50 gramů na kilometr. Za poloviční sazby by pak měly jezdit auta poháněna zemním plynem a biometanem. Vozidel na zkapalněný ropný plyn se zvýhodnění netýká.

V Česku je registrováno asi 1300 vozidel na elektřinu, což by nyní mělo zanedbatelné následky pro výběr z dálničních poplatků. Resort dopravy však počítá, že počet elektromobilů se bude na tuzemských silnicích zvyšovat.

Podle odhadu ministerstva bude roce 2020 v Česku asi 17.000 vozidel na elektřinu, což by snížilo výnosy z poplatků o 25,5 milionu korun za rok. Zvýhodnění aut na plyn pak připraví stát zhruba o 37,5 milionu korun ročně. Nyní je v Česku registrováno 18.000 aut jezdících na plyn, podle odhadu ministerstva se jejich počet do roku 2020 zvýší na 50.000.

Za dálnice se v Česku prostřednictvím časových kuponů platí od roku 1995, elektronické mýtné pro kamiony bylo spuštěno v roce 2007. Současných 1500 korun za rok platí motoristé od roku 2012. Stát předloni za prodej kuponů získal více než pět miliard korun, což bylo o 268 milionů korun více než v roce 2016.