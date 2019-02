Řidiči, pozor: MInisterstvo dopravy chce změnit bodový systém a zavést vyšší pokuty

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo dopravy navrhlo úpravu sankcí za dopravní přestupky. Bodový systém by se tak měl nově zjednodušit na dvě sazby, a to čtyři a šest bodů. V současnosti hrozí za nejzávažnější přestupek sedm bodů. Bez bodů bude nově překročení rychlosti do 19 km/h v obci a do 29 km/h mimo obec. Nově naopak bude obodováno nedodržení bezpečné vzdálenosti. Návrh také počítá s výrazným zvýšením pokut za závažnější přestupky, například za držení telefonu během jízdy by nově hrozilo až 10.000 korun. Dnes o tom informovalo ministerstvo dopravy.