Motorkář při závodech na Plzeňsku vlétl do diváků, čtyři zranění

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Motorkář při motokrosových závodech v Merklíně na Plzeňsku vletěl do diváků a zranil čtyři muže ve věku 40 až 65 let. Všichni jsou při vědomí, byli převezeni vrtulníkem i sanitkami do plzeňské fakultní nemocnice.