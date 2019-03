Řidič srazil chodkyni, později sám havaroval a zemřel

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Jednaosmdesátiletý řidič v pondělí dopoledne ve Štramberku na Novojičínsku srazil autem chodkyni. U nehody nezastavil, pokračoval v jízdě. Krátce poté sám havaroval. Auto sjelo ze silnice a narazilo do stromu. Muž na místě zemřel. ČTK to řekl mluvčí moravskoslezské policie Petr Směták. Policie pracuje s verzí, že řidič měl zdravotní problémy, jejichž vinou nebyl schopen vůz ovládat. Potvrdit to ale musí pitva.