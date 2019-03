Loňský smrtelný pád ultralightu způsobil lidský faktor i přetížení

Podle ní při tragédii zemřeli pětapadesátiletý instruktor a o rok mladší žák. Není zcela jisté, kdo v danou chvíli letadlo řídil. Ale pravděpodobně stroj zrovna ovládal žák.

Zpráva ÚZPLN uvádí, že v kritický moment hmotnost letadla překročila o více než 20 procent povolený limit. Znamená to, že stroj byl téměř o 96 kilogramů těžší. "Výrazné překročení hmotnosti mělo negativní vliv na setrvačné síly při letu a to se negativně projevilo i v řiditelnosti letounu," stojí ve zprávě. Co způsobilo vyšší hmotnost, zpráva neuvádí.

Stroj vzlétl z letiště Hosín u Českých Budějovic. Po pádu u obce Kundratice na Táborsku začal stroj na zemi hořet.