Traumaplán v Brně: Zranění z nehody skončili ve všech nemocnicích

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Zraněné z dnešní nehody tramvaje a trolejbusu v centru Brna záchranáři rozvezli prakticky do všech brněnských nemocnic, počínaje Fakultní nemocnicí Brno-Bohunice a konče Dětskou nemocnicí. ČTK to řekli mluvčí nemocnic. Zraněny byly čtyři desítky lidí, podle mluvčí záchranné služby vezli do nemocnice všechny.