Žádný kočárek. Co zavinilo nehodu trolejbusu v Brně? Ve hře jsou dvě verze

"Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by to tak bylo," řekl Drápal. "Pracujeme se dvěma verzemi, a to je technická závada, nebo selhání člověka, žádné jiné verze nejsou. Šetření je ale na začátku," dodal.

Během dneška podle něj probíhaly prohlídky na drážních vozech, zjištěné údaje bude inspekce dál vyhodnocovat.

Nehodu řeší i policie, její mluvčí David Chaloupka dnes o vyšetřovacích verzích nic neprozradil. "Určitě nebudeme říkat, s jakými verzemi pracujeme, abychom od těch svědků zjistili co nejpřesněji, co zažili, aby to nebylo ovlivněno nějakým naším prohlášením," vysvětlil.

Žádná matka s kočárkem! 👩‍👧První vyšetřování Drážní inspekce naznačuje, že "zaručená" zpráva, která včera kolovala internetem není pravdivá. Nehodu pravděpodobně nezpůsobila špatně přecházející chodkyně.

Stejně tak nebyly pravdivé informace o úmrtí účastníků nehody. Nikdo nezemřel pic.twitter.com/XcPJ47cQcG — Události Brno (@UdalostiBrno) 2. dubna 2019

Policejní mluvčí Pavel Šváb ČTK v pondělí řekl, že mezi příčiny nehody může patřit technická závada, zdravotní indispozice řidiče, ale také možná chyba řidiče.

Závažná nehoda, při níž bylo zraněno 40 lidí, se stala v pondělí před 14:00 a téměř na šest hodin zablokovala Křenovou ulici. Průjezdná byla kolem 19:30. V Brně se tvořily velké kolony v blízkosti nehody i na objízdných trasách. Vznikla škoda kolem dvou milionů korun.