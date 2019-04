Hrozivá nehoda trolejbusu v Brně: Na internetu koluje nové VIDEO

Záběr na internetu zachycuje trolejbus, který po kolejích předjíždí vůz s kamerou umístěnou za čelním sklem. Na semaforu v křižovatce svítí zelená. Trolejbus v křižovatce znenadání vybočí směrem doleva, kde se čelně střetne s protijedoucí tramvají. Náraz zadní část trolejbusu vymrští do jízdního pruhu, kolem něj jen těsně projede jiný osobní vůz, který se trolejbusu musí vyhnout.

Na záběru není patrná žádná přecházející žena s kočárkem, které by se měl trolejbus vyhýbat. O této možné příčině se zpočátku spekulovalo, později ji Drážní inspekce vyloučila. Policie ve středu uvedla, že tou nejpravděpodobnější příčinou je technická závada na trolejbusu.

Policie pracuje s několika kamerovými záznamy. "Při prověřování příčin dopravní nehody samozřejmě pracujeme i s videozáznamy, ať už z kamer městského dohlížecího systému, či ze záběrů z palubních kamer projíždějících vozidel," uvedl mluvčí.

zdroj: YouTube

Brněnský dopravní podnik rozhodl o vytvoření speciální pracovní skupiny, která bude operativně spolupracovat s policií a Drážní inspekcí na vyšetřování pondělní nehody trolejbusu a tramvaje v Křenové ulici. Poškozeným a jejich příbuzným je stále k dispozici speciální telefonní linka, na které se jim dostane právní pomoci, případně i psychologické, o kterou jeden z účastníků nehody požádal, řekl dnes na tiskové konferenci ředitel podniku Miloš Havránek.

"Zatím se na linku ozvalo deset poškozených a očekáváme, že se ozvou další. Je to služba, která má lidem zjednodušit získávání potřebných informací," řekl Havránek. Zopakoval, že zatím z vyšetřování vyplývají dvě možné příčiny nehody, a to selhání techniky či selhání řidiče.

Skupina vznikla i přesto, že v podniku jsou lidé s kompetencemi pro případ nehod. "Takto bude spolupráce lepší a operativnější a může spolupracovat i s poškozenými," řekl Havránek.

Poslední vážná nehoda MHD se v Brně stala před osmi lety v Lesnické ulici, kde trolejbus narazil také do tramvaje, zranilo se 13 lidí a jeden člověk na místě zemřel. Řidič tehdy za projetí na červenou šel do vězení. "Vždy taková nehoda slouží k zamyšlení, v jakém prostředí se pohybujeme. Denně máme v ulicích 1300 řidičů a 550 vozů, denně najedeme tisíce kilometrů. Snažíme se poskytovat špičkovou službu, ale to prostředí tomu možná neodpovídá," řekl Havránek a zmínil technický stav ulic, stavební práce na ulicích, výkopy zasypané jen štěrkem a podobně.

Křenová je ulicí, kde vozidla dopravního podniku nejčastěji havarují. Vyplývá to jak ze stavu ulice, tak z četnosti spojů MHD a celkové intenzity dopravy. Aktuálně projede po ulici 2000 spojů dopravního podniku denně. Opravená je pouze od viaduktu u hlavního nádraží po Štěpánskou. V úseku, kde se stala dopravní nehoda, není její stav dobrý.

Nemocnice propustily tři zraněné

Úrazová nemocnice v Brně propustila dva pacienty, kteří se zranili při pondělní srážce trolejbusu s tramvají v Brně. Dva pacienti zůstávají hospitalizovaní. ČTK to dnes řekl ředitel nemocnice Zdeněk Buštík. Jednoho ze čtyř pacientů propustila i Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, zbylí tři jsou dále na JIP, uvedla mluvčí Petra Veselá.

Záchranáři převezli zraněné do Fakultní nemocnice Brno včetně její Dětské nemocnice, Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, Úrazové nemocnice, Vojenské nemocnice, Nemocnice Milosrdných bratří a také na SurGal clinic," uvedla mluvčí záchranky Michaela Bothová. Některé pacienty zdravotnická zařízení propustila, lidé s vážnějšími zraněními v nemocnicích zůstali.

Deset pacientů ošetřila Úrazová nemocnice, která hospitalizovala čtyři z nich. "Dva jsme už ve středu propustili. Dva jsou ještě hospitalizovaní a jsou ve stabilizovaném stavu," uvedl Buštík. Podle něj nemocnice úspěšně operovala jednoho ze zraněných řidičů.

Ve středu propustila jednu pacientku i Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. "Propustili jsme ji do domácího ošetření. Zbývající tři pacienti zůstávají na JIP. Jejich stav je nyní stabilní," doplnila Veselá.

Dětská nemocnice spadající pod Fakultní nemocnici Brno už počátkem týdne propustila jedno dítě. "Další jsou u nás v léčení a budou postupně propouštění. S ohledem na množství pacientů a ochranu údajů k tomu ale nebudeme už podávat další informace," řekl mluvčí Fakultní nemocnice Brno Pavel Žára.