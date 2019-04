Radikální změna v pražské MHD: Všechny autobusové zastávky budou na znamení už v létě?

"Projekt byl prezentován na dopravním výboru a tam byl odsouhlasen a doporučen k realizaci všemi členy včetně opozice," uvedl náměstek. Praha se podle něj inspiruje v zahraničních městech.

"Je to krok ke zlepšení komfortu cestujících," uvedl a dodal, že jde o sjednocení systému autobusové dopravy. V Praze je 2342 zastávek, z nichž je 1384 na znamení, 933 stálých a u zbylých se režimy střídají.

Podle organizace Ropid, která krok navrhla, by zavedení všech zastávek na znamení přineslo roční úsporu až pět milionů korun. Zároveň by to znamenalo možnost zvýšení počtu spojů, protože řidiči by u prázdné zastávky nezastavovali a celý provoz by se tím zrychlil.

Generální ředitel pražského dopravního podniku Petr Witowski dnes uvedl, že kdyby se plán uskutečnil, tak podnik a Ropid připraví informační kampaň pro cestující.

DPP provozuje asi 1200 autobusů. Nejdelší trasu má autobusová linka 177, a to bezmála 29 kilometrů. Náklady podniku na provoz autobusů v rámci pražské integrované dopravy činí ročně téměř čtyři miliardy korun.