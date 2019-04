Černá sobota na silnicích i železnici: Několik mrtvých a zraněných po sérii nehod

Vlaky na trati mezi Lovosicemi a Postoloprty stojí. Nehoda je bez zranění. ČTK to řekla mluvčí krajské policie Alena Bartošová.

Na místě kromě policie zasahovali také hasiči. "Nehoda je bez zranění a převzali si ji od nás drážní hasiči," řekl ČTK operační důstojník krajských hasičů v Ústí nad Labem.

Policie přijala oznámení o nehodě krátce po 13:00. Podle webových stránek Českých drah je provoz na trati v úseku z Loun do Radonic nad Ohří zajištěn náhradní autobusovou dopravou. České dráhy plánují obnovení provozu kolem 14:45.

Dva lidé zemřeli dnes dopoledne v Olomouckém kraji, rovněž po srážce s vlaky. Neštěstí se stala v Hranicích na Přerovsku a Mohelnici na Šumpersku. ČTK to řekl policejní mluvčí František Kořínek.

V Hranicích zemřela starší žena. Podle mluvčího Drážní inspekce Martina Drápala se tak stalo u nástupiště na nádraží. "Okolnosti budeme ještě zjišťovat. Hranice jsou vybaveny kamerovým záznamem," uvedl Drápal. Podle Kořínka nešlo o cizí zavinění. Seniorku srazil expres jedoucí z Prahy do Púchova.

V Mohelnici podle Kořínka zemřel starší muž. Podle Drápala se neštěstí stalo podle prvotních informací tak, že muž vystupoval z rychlíku, ovšem ne na správnou stranu na nástupiště, ale na druhou stranu směrem na koleje, kde v tu dobu zrovna projížděl vlak.

V Mělníku pro změnu dnes brzy ráno narazila na vlečce v přístavu železniční souprava do odstavených vagonů. Jeden člověk je lehce zraněný. Škoda byla odhadnuta na tři miliony korun. ČTK o tom informoval mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Nehoda se stala v 5:40. Následkem střetu posunované soupravy vykolejily tři drážní vozidla a lokomotiva. Při srážce byl lehce zraněn strojvedoucí. "Drážní inspekce šetří příčiny a okolnosti v místě mimořádné události," uvedl mluvčí.

Incidentů na železnici neubývá, například v březnu jich Drážní inspekce vyšetřovala 119, což je nejvíce za letošní rok. Meziročně pak jde o navýšení o 37 událostí. Za první tři měsíce letošního roku řešila na železnici už 338 mimořádných událostí, což je o 28 procent více než za stejné období loni.

Umíralo se i na silnicích

Jednačtyřicetiletý řidič osobního auta dnes ráno zemřel při nehodě u obce Roudná poblíž Soběslavi. Auto vyjelo do protisměru, narazilo do stromu a začalo hořet. Cestoval v něm jeden člověk, byl z Táborska. Další okolnosti nehody policie vyšetřuje. Vyplývá to z informací, které ČTK poskytla jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Uhlířová a hasiči.

Dva lidé ve věku 23 a 28 let zemřeli i při dnešní nehodě osobního auta mezi obcemi Kejžlice a Dolní Město na Havlíčkobrodsku. Další dva lidé utrpěli těžká zranění, byl to třiatřicetiletý řidič a malé dítě. ČTK to sdělila mluvčí krajské policie Dana Čírtková. Vůz dostal v zatáčce smyk.