Strojvedoucí, kterému na Vysočině ujel vlak, nespáchal trestný čin

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Strojvedoucí vlaku, který se 19. února samovolně rozjel a dojel s 11 cestujícími do Velkého Meziříčí, se podle policie nedopustil trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Jeho jednání bylo zřejmě přestupkem, který bude řešit Drážní úřad. V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí policie Dana Čírtková. Vlak se rozjel poté, co z něho kvůli poruše brzdy strojvedoucí vystoupil. Vlak jel několik kilometrů, nikdo se nezranil.