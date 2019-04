Na dálnici D8 nastane peklo: Od poloviny května budou rozsáhlé uzavírky

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Dálnici D8 v úseku od 83. po 94. kilometr čeká od května do srpna oprava. Dopravní omezení v obou směrech potrvají od 13. května do 18. srpna. Policisté očekávají komplikace. Zvlášť o letních prázdninách se mohou tvořit dlouhé kolony. ČTK to řekl vedoucí dopravní policie krajské policie v Ústí nad Labem Jiří Ušák.