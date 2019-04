Doprava v Praze zkolabovala. Řidiči stojí v kolonách i několik hodin

Nejhorší situace je na severním příjezdu do Prahy po dálnici D8 u Zdib, kde probíhají stavební práce. Zde čekaly ráno na řidiče podle reportérů serveru EuroZprávy.cz i dvouhodinové kolony. Jelikož D8 plynule přechází v pražskou magistrálu, problémy jsou logicky i na ní, a to přinejmenším do ulice v Holešovičkách.

V kolonách se řidiči zdrží i na příjezdu do Prahy po dálnici D1. Zdržení je čeká už od Průhonic, vůbec nejhorší je však situace od obchodního centra Chodov po křížení s Jižní spojkou na Spořilově, kde navíc ráno došlo k dopravní nehodě.

Na magistrále pak se zdržením počítejte i ve směru do centra hlavního města. Od Pankráce přes Nuselský most až po vjezd do Legerovy ulice je hlášen velmi pomalý provoz. Zdržíte se i v opačném směru, a to v Argentinské ulici a na nájezdu na Hlávkův most.

V kolonách dnes ráno uvízli i řidiči na Bělohorské, Evropské, Plzeňské, Radlické, Průmyslové a Poděbradské. V několika úsecích se automobily zastavily i na Pražském okruhu, konkrétně šlo o úseky u Lochkovského mostu, na přemostění soutoku Vltavy a Berounky a rovněž u Cholupic.

Čtvrtý stupeň provozu nyní hlásí webové stránky Technické správy komunikací na 10 místech. Jde o Jiráskův, Nuselský a Barrandovský most, Letenský tunel a ulice Kbelskou, Svatovítskou, V Holešovičkách, 5. května, Legerovu a Ječnou.