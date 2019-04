Češi na dovolených trpí. V létě jim v zahraničí hrozí velké komplikace

Uzemnění problémových letadel Boeing 737 MAX mělo skončit už v květnu nebo v červnu, tedy ještě před prázdninami. Nyní se ale ukázalo, že by mohlo trvat až do října. To bude podle odborníků značit závažné problémy v dané oblasti i v Česku.

"Pokud odstávka skončí po prázdninách, celá letošní sezóna dovolených v Česku a v Evropě i světě obecně jí bude poznamenána. Tisícům Čechů se zkomplikují dovolené. Už o velikonočním víkendu se jedna z komplikací dostavila. Letadlo společnosti Smartwings muselo nouzově kroužit kvůli závadě, nakonec přistálo se zpožděním půldruhé hodiny. Na další let se pak vydalo s pětihodinovým zpožděním. Smartwings totiž nemá dostatek náhradních strojů, právě kvůli uzemnění Boeingů 737 MAX," varuje ekonom Lukáš Kovanda.

Dominantní tuzemský letecký přepravce v důsledku uzemnění přišel zhruba o třetinu letounů. Ten už dříve uvedl, že Smartwings nabídne zákazníkům letů, kterých se dotknou úpravy provozu, přeměnu rezervace na jiné spoje. Klienti, jejichž let bude zrušen a nevyužijí jiné rezervace, dostanou peníze za zakoupené letenky zpět.

"Nově vyšlo najevo, že v Ostravě Smartwings proškrtají třináct procent spojů k moři. Kvůli odstavení problémových boeingů zruší celkem 124 letů z Ostravy. Z Pardubic letos Smartwings nebude operovat lety do dovolenkových destinací v Řecku, Turecku či Bulharsku," dodal Kovanda s tím, že lety ale ruší také třeba aerolinka Ryanair, která ze své nabídky stahuje lety z Pardubic do Londýna.

Smartwings dosud odstavená letadla nahrazoval dalšími letouny ze své flotily. Komplikace v provozu dopravce řešil zejména častými přelety, což znamenalo náklady v řádech několika milionů korun denně. Společnost je bude zřejmě vymáhat po americkém výrobci letadel.

Letecký dopravce má aktuálně ve flotile sedm letadel Boeing 737 MAX 8. Dalších devět měla společnost obdržet do začátku letní sezony. Nová letadla Boeing 737 MAX 8 tak měla v létě činit zhruba jednu třetinu flotily.

Provoz letadel Boeing 737 MAX kvůli březnové nehodě v Etiopii zakázala Evropská agentura pro bezpečnost létání (EASA). Stejně reagovala i řada dalších zemí.

Letoun Boeing 737 MAX 8 společnosti Ethiopian Airlines se 10. března zřítil krátce po startu z etiopské Addis Abeby. Na palubě bylo 157 lidí, nikdo z nich nehodu nepřežil. Stejný stroj měl nehodu už loni v říjnu, kdy letadlo nízkonákladové společnosti Lion Air se 181 pasažéry a osmi členy posádky na palubě havarovalo krátce po startu z letiště v Jakartě. Ani tehdy nikdo neštěstí nepřežil.