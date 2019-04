Přímý let do Vietnamu už letos? Vietnamci i čeští turisté se jej nejspíš nedočkají

Přesně před týdnem proběhlo v Praze za účasti více než 160 firem z Česka a Vietnamu podnikatelské a investiční fórum, na němž byla uzavřena řada dohod mezi firmami z obou zemí. Jednou z nich bylo memorandum o spolupráci na vzniku přímé letecké linky mezi Prahou a Hanojí, o kterou projevily zájem Bamboo Airways.

Premiér Andrej Babiš (ANO) při té příležitosti uvedl, že by byl velice rád, kdyby se přímé spojení spustilo do Vánoc. Podle serveru Simple Flying se obě strany dohodly, že Letiště Praha pomůže vietnamským aerolinkám s průzkumem trhu nebo propagací. Na zavedení přímého letu se má podílet rovněž ministerstvo dopravy.

Zástupci ministerstva dopravy nám potvrdili, že existující dvoustranný smluvní rámec v oblasti obchodní letecké dopravy mezi ČR a Vietnamem umožňuje kdykoliv zahájit pravidelné letecké spojení mezi těmito státy. Bamboo Airways však nejprve musí získat oprávnění k letům do ČR, s čímž může resort dopravy pomoct.

„Jednou z podmínek obchodního provozu leteckých dopravců ze třetích zemí do EU je získání povolení od Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA), která vydává tzv. oprávnění TCO, osvědčující požadovanou úroveň provozní bezpečnosti letadel provozovaných žadatelem v EU,“ říká pro EuroZprávy.cz tiskový mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Takovou žádost si dopravce podává k EASA sám, ovšem česká strana chce Bamboo Airways pomoci. Zástupcům aerolinek už ministerstvo poskytlo informace včetně kontaktních údajů na agenturu. „Obě strany budou v případě potřeby i nadále v kontaktu. Ministerstvo dopravy bude nápomocno leteckému dopravci v rámci administrativního procesu při vyřizování provozního oprávnění v ČR,“ dodává Jemelka.

Podle Českého statistického úřadu žije v Česku zhruba 61.000 Vietnamců a po Ukrajincích a Slovácích tak tvoří třetí nejpočetnější menšinu v Česku. Přímý spoj by jim cestu do rodné země zkrátil ze současných 19 na pouhých 12 hodin. Do Vietnamu navíc stále častěji cestují i čeští turisté.

Boeing 787 Dreamliner | foto: Boeing

Bamboo Airways působí na trhu opravdu krátce, provoz zahájily letos v lednu. Flotila zatím čítá pouze 8 strojů, podle serveru Simple Flying je však nejpravděpodobnější, že linku do Prahy by obstaraly letouny Boeing 787-9 Dreamliner, kterých si společnost objednala hned třicet. Tyto letouny mají podle konfigurace zhruba 300 až 400 míst pro pasažéry.

Server Simple Flying uvádí, že Bamboo Airways označují samy sebe za nízkonákladové aerolinky. Ačkoliv ceny letenek jsou nízké, pasažéři si mohou vybrat sedadlo, za zavazadla se nepřiplácí a během letu je servírováno jídlo.

Babišovo přání o přímém spojení ještě během letošního roku se však podle zmíněného serveru nejspíš nevyplní. Nové letouny Boeing 787 mají Bamboo Airways obdržet až v polovině příštího roku. Na webových stránkách navíc uvádí, že rozšíření provozu na evropský kontinent očekávají dokonce až v roce 2021.