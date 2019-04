Brno mění plány. Páteřní ulice Veveří zůstane průjezdná

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Brněnská ulice Veveří má zůstat kompletně průjezdná od Konečného po Žerotínovo náměstí i po kompletní rekonstrukci, jejíž začátek se plánuje po ukončení stavby velkého městského okruhu na Žabovřeské. Je to požadavek současného vedení Brna i městské části Brna-střed. ČTK to sdělila Anna Dudková z tiskového oddělení brněnského magistrátu a v tiskové zprávě to uvedla mluvčí Brna-středu Kateřina Dobešová. V obou případech se vyměnila po loňských volbách politická reprezentace.