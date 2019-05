Nehoda aut na obchvatu Kolína: Řidička zřejmě za jízdy usnula

Aktualizováno 19:35 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Čtyři zraněné si dnes odpoledne vyžádal čelní střet dvou osobních aut na obchvatu Kolína. Řidička jednoho z vozidel zřejmě za jízdy usnula a přejela do protisměru, kde se srazila s dalším autem. ČTK to řekla policejní mluvčí Michaela Richterová. Podle záchranářů jsou dva vážně zranění, jedním z nich je dítě školního věku, vrtulníky oba přepravily do nemocnic v Praze a Hradci Králové.