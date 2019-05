Původní D1 začala vznikat před 80 lety. Jak jsme na tom teď?

Na den přesně před 80 lety se započalo se stavbou první české dálnice, původně plánované D1. S dostavbou třísetkilometrové dálnice na ose Praha – Jihlava – Brno – Zlín se tehdy počítalo během pouhých čtyř let, realita je taková, že ani její následovnice není dodnes dokončená.

Ač nacisté, kteří Československo od března 1939 okupovali, původní plány drobně pozměnili, s výstavbou se pokračovalo. Ovšem pouze do roku 1942, kdy byla po postupném omezování zcela zastavena.

Po válce rozhodl prezident Edvard Beneš o pokračování výstavby, po znárodnění firem, které za stavbu dálnice zodpovídaly, se však s dostavbou nepočítalo. Celkově se mezi lety 1939 a 1950 rozestavěla asi třetina dálničního úseku mezi Prahou a Brnem. Nejslavnějším mementem jsou zatopené mosty čnějící nad hladinou vodní nádrže Švihov, která vznikla v letech 1965-75.

Výstavba dnešní dálnice D1 započala v září 1967, první úsek mezi Prahou a Mirošovicemi byl otevřen 12. července 1971. Souvislý dálniční tah mezi Prahou a Brnem byl dokončen o devět let později, kdy byly dokončeny úseky úseky u Humpolce.

Po sametové revoluci se několikrát změnilo trasování v úseku od Brna směrem ke státní hranici s Polskem. S dálnice D1 se tak stal tah, který spojuje tři největší města země: hlavní město, jihomoravskou metropoli a Ostravu. Ani dnes je však nespojuje plynule, stále totiž zbývá dokončit jeden desetikilometrový úsek.

„Úsek D1 Říkovice – Přerov je v přípravě, jeho zahájení předpokládáme nejdříve v roce 2020,“ uvedl pro EuroZprávy.cz tiskový mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký. Do provozu by měl být uveden za pět let. Se splněním stanovených termínů počítá i Ministerstvo dopravy.

Zároveň nadále probíhá modernizace páteřní dálnice doprovázená řadou problémů, které přispěly k nedávnému konci Dana Ťoka ve funkci ministra dopravy. „Modernizace D1 by měla být dokončena v roce 2021, z pohledu Ministerstva dopravy se tedy nic nemění,“ konstatuje pro EuroZprávy.cz tisková mluvčí ministerstva Lenka Rezková.

Její slova potvrzuje i mluvčí ŘSD. „Modernizace D1 bude dokončena v roce 2021. Zprovozněno je již 13 úseků, v realizaci 5, zbylé 2 úseky budou zahájeny během následujících měsíců,“ potvrdil Studecký. Původní termín dokončení modernizace však připadal už na loňský rok, i proto nesou tuzemští řidiči každé další zpoždění opravdu nelibě.