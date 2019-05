Prahu čekají o víkendu velké uzavírky a komplikace

K události se vyjádřil i starosta městské části Praha 1 Jan Čižinský s žádostí o trpělivost. "V neděli 5. května bude Praha hostit běžce z celého světa. Vedle hezkých zážitků tyto mimořádné akce vždy znamenají také dopravní a další omezení, která se nás místních dotknou. Rád bych upřímně poděkoval za pochopení a vstřícnost."

K dispozici budou také bezplatné linky 800 165 102 a 800 100 991, na kterých bude možné se o průběhu závodu informovat od 9:00 do 18:00.

Všem řidičům doporučují organizátoři použít aplikaci Waze, která řidiče provede mimo uzavřené pražské lokality

První omezením je zákaz parkování ve vybraných lokalitách a opravdu se nevyplatí brát ho na lehkou váhu. Zaparkovaná auto totiž budou odtažena, pokud zůstanou na následujících adresách:

Celetná

Dlouhá

Dvořákovo nábřeží

Kosárkovo nábřeží

Křižovnická

Malostranské náměstí

Masarykovo nábřeží

Mostecká

Na Příkopě

Národní

Ovocný trh

Pařížská

Smetanovo nábřeží

Staroměstské náměstí

Tomášská

U Plovárny

Valdštejnská

náměstí J. Palacha (v úseku Mánesův most – Křižovnická)

nábřeží E. Beneše a podjezd pod Čechovým mostem – v celé délce

nábřeží kpt. Jaroše a podjezd pod Štefánikovým mostem – v celé délce

Organizátoři na svých stránkách detailně popisují, kde očekávat dopravní komplikace.

Praha 1

17. listopadu: 8:30 – 9:50

Celetná: 7:30 – 16:00

Čechův most: 8:45 – 9:50

Dvořákovo nábřeží v úseku nám. Curieových po nábř. Ludvíka Svobody: 9:00 – 16:00

Jiráskovo náměstí a Jiráskův most 9:25 – 11:45

Karlův most: 8:45 – 9:45

Klárov: 8:45 – 9:50

Kosárkovo nábřeží: 8:30 – 15:00

Křížovnická: 9:00 – 9:50 a 10:00 – 14:45

Mánesův most: 8:30 – 15:00

Masarykovo nábř.: 9:20 – 11:50

Most Legií: 10:00 – 14:30

Mostecká: 8:45 – 9:45

Na Příkopě: 8:30 – 11:30

28. října, Národní: 9:30 – 11:40

náměstí Curieových: 8:45 – 16:00

Ovocný trh: 6:00 – 17:00

Pařížská: 8:00 – 17:15

Prašná brána: 9:25 – 11:30

Smetanovo nábřeží: 10:00 – 14:45

Staroměstské náměstí: 6:00 – 17:15

Těšnovský tunel, Nábřeží Ludvíka Svobody: 8:45 – 16:00

Tomášská: 8:30 – 9:45

Václavské náměstí – dolní část: 6:00 – 18:00

Valdštejnská: 8:30 – 9:45

Praha 2

Palackého náměstí, Rašínovo nábřeží: 9:15 – 13:20

Svobodova, Na Slupi: 9:15 – 12:15

Ostrčilovo náměstí, Sekaninova, Jaromírova: 9:20 – 12:25

Praha 4

Vyšehradský tunel: 9:30 – 13:15

Podolské nábřeží, oba směry po ulici Jeremenkova: 9:40 – 13:15

Praha 5

Jiráskův most, Dienzenhoferovy sady: 9:25 – 11:45

Vltavská: 9:20 – 14:00

Nádražní (v úseku Lidická – Vltavská) 9:20 – 13:45

Zborovská: 9:20 – 12:00

Palackého most, Lidická: 9:20 – 13:45

Svornosti: 9:20 – 14:00

Strakonická, Hořejší nábřeží: 9:20 – 14:30

Nábřežní: 9:20 - 14:30

Janáčkovo nábřeží: 10:00 - 14:30

Praha 7

Nábřeží Edvarda Beneše: 8:30 – 15:00

Nábřeží kapitána Jaroše, Bubenské nábřeží, Komunardů: 8:40 – 15:15

Jankovcova, Jateční: 8:50 – 15:30

Praha 8

Libeňský most, Štorchova, Voctářova, Švábky: 9:00 – 15:35

Pobřežní, Rohanské nábřeží: 8:00 – 16:00

Uvedené časy jsou orientační a mohou se měnit na základě aktuální dopravní situace.

Omezený pohyb vozidel v centru Prahy po dobu závodu (v neděli 5. 5. 2019)

oblast v okolí Petrského náměstí – z ulice Na Poříčí bude do této oblasti vjezd neomezený

cesta k Nemocnici na Františku – přes ulice: Dlouhá > Kozí > Vězeňská > Elišky Krásnohorské > Bílkova > Dušní.

• cesta Divadelní > Konviktská > (dále variantou 1 nebo variantou 2)

Varianta 1 – Betlémská > U Dobřenských > Náprstkova > Liliová > Karlova > Seminářská

Varianta 2 – Betlémské náměstí > Jilská > Zlatá > Husova > Mariánské náměstí > Platnéřská > Kaprova > 17. Listopadu > Břehová > Dvořákovo

nábřeží > Čechův most – otevřena do 8:45 a dále pak od 9:50 – do 16:00. (v ulici Dvořákovo nábřeží v úseku náměstí Curieových – Břehová zaveden obousměrný provoz)

cesta Kaprova > Křižovnická > Smetanovo nábřeží – otevřena od 9:45 do 10:10. a následně po 14:30.

cesta Dlouhá > Masná > Rybná > Dlouhá > Hradební > Řásnovka > Klášterská > vpravo Dvořákovo nábřeží > nábřeží Ludvíka Svobody – otevřena pro výjezd v čase od 9:15 do 9:30 (mimo tento čas je možné vyjíždět do Revoluční bez omezení)

Uvedené časy jsou orientační a mohou se měnit na základě aktuální dopravní situace.

Příčné přejezdy

Lze využít pouze ve výjimečných případech a na pokyn Policie ČR s nejvyšší opatrností v mezerách mezi běžci.

Ulici Pařížskou je možné přejet v křižovatce Široká v čase do 8:30 a po 16:00.

Masarykovo nábřeží je možné přejet z ulice Resslova na Jiráskův most v době do 9:40 a po 11:40.

Ulici Národní je možné přejet do 9:30 a po 11:40:z Voršilské ulice do ulice Karolíny Světlé

z ulice Na Pernštýně do ulice Spálená

z Jungmannovy ulice do ulice Perlová

S ohledem na změny v dopravě doporučují organizátoři využít především linek metra.