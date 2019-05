Děsivá nehoda na Pražském okruhu: Mohlo jít o obecné ohrožení, pachateli hrozí 10 let

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Dva zranění příslušníci Vězeňské služby (VS), kteří byli po čtvrteční nehodě na Pražském okruhu převezeni do nemocnice, jsou mimo ohrožení života. Žena zůstává hospitalizovaná, ale už není na oddělení ARO. Muž byl už propuštěn domů. ČTK to dnes sdělila mluvčí VS Petra Kučerová. Při srážce vězeňského autobusu a nákladního auta zemřel třiadvacetiletý příslušník Vězeňské služby, dalších 14 lidí bylo zraněno.