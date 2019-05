Vlak u Blanska srazil a usmrtil chodce, provoz v místě neštěstí je omezen

Muže srazil osobní vlak jedoucí do Brna, policisté nehodu vyšetřují. Kvůli události byl vlak railjet z Brna do Prahy odkloněn přes Havlíčkův Brod, ostatní vlaky mohou nabírat podle Českých drah zpoždění do deseti minut.

Odkloněný vlak railjet zastaví cestujícím výjimečně v Kolíně, protože nezastaví v Pardubicích a České Třebové. Další dva vlaky České dráhy kvůli nehodě odřekly. Konec mimořádného provozu se očekává ve 21:00.