Začnou se silnice konečně stavět rychle? Kováčik plánuje velké změny

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Nový šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Pavol Kováčik chce do úřadu zavést nové formy práce, které mají zintenzivnit a urychlit dopravní výstavbu. Jde například o nové projektové řízení a kontrolní mechanismy. Jeho dalším cílem je zefektivnit řízení dopravního provozu při krizových situacích. Řekl to novinářům poté, co jej nový ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) dnes uvedl do funkce. Kováčik na pozici generálního ředitele ŘSD nahradil Jana Kroupu, který skončil v pátek.