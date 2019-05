Řidiče čeká krušné léto. Opravy D8 začaly

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Snížená rychlost na 80 kilometrů v hodině a doprava svedená v obou směrech do jednoho jízdního směru čekají od pondělní půlnoci na řidiče, kteří pojedou po dálnici D8 v úseku od tunelu Panská směrem do Německa. Dopravní omezení pocítí už dnes, kdy budou pracovníci údržby rozmisťovat dopravní značení a rozmontovávat svodidla. ČTK to řekla Radka Tvrzníková z dálniční policie v Řehlovicích.