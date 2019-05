Velké problémy v Brně: Uzavírky komplikují dopravu do centra, MHD mívá obří zpoždění

"Současná situace nás velmi mrzí a děláme vše, co je v našich silách. Nicméně kritickou dopravní situaci nejsme schopni nijak ovlivnit," řekla Tomaštíková.

Vliv na situaci má oprava Zábrdovického mostu a také zúžení ze čtyř pruhů na dva na průtahu kolem autobusového nádraží kvůli rekonstrukci křižovatky Dornychu s Plotní. "Tlačíme na rychlejší dokončení této etapy stavby. Omezení způsobuje kolony přes Hladíkovu až do Ostravské a sekundárně je ovlivněn provoz i v Táborské. Řidiči totiž raději volí trasu z Ostravské na Táborskou a Křenovou," řekla Tomaštíková.

Minimálně chce dopravní podnik po odboru dopravy to, aby omezil průjezd spojkou z Ostravské do Křenové. Díky tomu by auta z Táborské snáze projela a neblokovala by tramvaje. "Ideální by bylo uzavřít Táborskou pro individuální dopravu mezi 7:00 a 8:30, ale chápeme, že toto řešení je problematické," uvedla Tomaštíková.

Magistrát se však k žádné úpravě provozu nechystá. "Město problematickou situaci v oblasti Táborské monitoruje. Za současné situace však není možné odvádět provoz jinudy, protože by se případný dopravní kolaps pouze přesunul do jiné části města," uvedla Dudková.

Tramvajemi od Juliánova jezdí výrazně více lidí než obvykle právě kvůli opravě Zábrdovického mostu. Na twitteru dnes kritizoval nečinnost magistrátu například místostarosta Židenic Petr Kunc (Spolu pro Židenice) a zveřejnil fotky, jak lidé z tramvají raději vystupují a jdou pěšky. Na další zastávce tak často nastoupí do tramvaje, které jela před tou, z níž vystoupili.

Kazdodenni #kolaps na Taborske, lide vystupuji z salin a jdou pesky, @DPMBaktualne se snazi dopravu ridit a zajistit prujezd. A co dela @brnomycity ? #zidenice pic.twitter.com/ixH2TzFnln — Petr Kunc (@kunc_zidenice) 15. května 2019

Problémy kvůli husté individuální automobilové dopravě jsou i na dalších místech v Brně. Například v Komíně je způsobuje uzavřený most přes Žabovřeskou, trolejbusové linky 25 a 26 či okružní autobusové linky zůstávají v kolonách v Židenicích na velkém městském okruhu i v době, kdy žádná stavba průjezd neomezuje.