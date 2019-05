Na pražském letišti se srazily boeingy plné cestujících

"Při pojíždění po pojezdových drahách došlo ke kontaktu dvou letadel, a to koncem křídla jednoho letadla s koncovou částí druhého. Všichni cestující jsou v pořádku a provoz na letišti není nijak omezen," řekl ČTK Pacvoň.

Mluvčí Smartwings Vlaďka Dufková uvedla, že nehoda se stala mimo vzletovou dráhu. Rozsah poškození letadel a délku jejich případné opravy společnost nyní zjišťuje. Jedno z letadel mířilo do Funchalu na portugalském ostrově Madeira. Cestovalo v něm 160 pasažérů. Druhé letadlo se 118 cestujícími mělo letět do Monastiru v Tunisku. Pro obě linky společnost připravuje náhradní letadla, která by měla být zřejmě připravena v řádu několika hodin. V obou případech šlo podle Dufkové o letadla Boeing 737-800.

V případě velkého poškození strojů by nehoda mohla ještě více zkomplikovat současnou situaci dopravce. Smartwings se totiž potýká s problémy s letadly Boeing 737 MAX 8, které musel zatím dočasně vyřadit z provozu. Provoz těchto strojů v březnu zakázala po nehodě stejného stroje v Etiopii Evropská agentura pro bezpečnost létání.

Smartwings vlastní sedm těchto letounů, dalších devět měla společnost převzít do léta. Letadla typu Boeing 737 MAX 8 tak měla v letní sezoně činit zhruba jednu třetinu flotily. Dopravce je zatím nahrazuje dalšími stroji ze své flotily, pro letní sezonu zároveň oznámil snížení svých letů o osm procent.