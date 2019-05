Srážka letadel v Praze: U jednoho stroje Smartwings čeká na díl, druhý už je v provozu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Jedno z letadel, které se v pátek na pražském letišti srazilo s jiným letounem, je již od pátku v provozu. Na opravě druhého stroje společnost Smartwings, které obě letadla patří, pracovala přes víkend. Do provozu by se mělo vrátit po nasazení jednoho náhradního dílu, na jehož dodávku firma čeká. Provoz dopravce to neovlivní. ČTK to dnes řekla mluvčí leteckého dopravce Vlaďka Dufková. Letadla se střetla v pátek při pojíždění po dráze Letiště Václava Havla v Praze. Nikomu z cestujících se nic nestalo.