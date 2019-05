Totálně neprůjezdné Brno. V létě budou zavřené ulice, mosty i tunel, řidiče čekají obří kolony

Už dnes dopravu po Brně komplikuje několik velkých uzavírek. Uzavřen je Zábrdovický most vedoucí do Židenic i most na Žabovřeskou ulicí. Opravy dlouhodobě omezují i řidiče, kteří jezdí přes Dornych. Opravy navíc probíhají i na Cejlu. A do toho se brzy uzavře velmi frekventovaný Husovický tunel.

Například most nad Žabovřeskou ulicí využívali řidiči jedoucí z Bystrce pro napojení na severní část Velkého městského okruhu (VMO). Jeho uzavření způsobilo, že doprava ze západu Brna je až do prázdnin velmi komplikovaná. Zpozornět musí řidiči z Bystrce, ale i Pisárek či Králova Pole.

Oprava mostu je součástí další etapy výstavby Velkého městského okruhu Brno. Ta má odstranit nechvalně proslulý „špunt“ na Žabovřeské. Čtyřpruhová silnice se tu sbíhá do dvou pruhů a zejména v ranní a odpolední špičce se zde řidiči potýkají s dlouhými kolonami.

Na celé prázdniny navíc bude uzavřen Husovický tunel, který je součástí severní části Velkého městského okruhu. Objet ho bude možné pouze jednou cestou - přes městskou část Lesná. Uzavřená totiž bude další vytížená část VMO u Staré Osady - Gajdošova ulice.

Východní část Brna je tak bude také téměř odříznuta od zbytku města - zavřený je Zábrdovický most, který by měl být hotový nejdřív na přelomu roku. Částečně uzavřená je i ulice Cejl, kde mění teplovody i tramvajové koleje. Práce by měly skončit v říjnu. Opravovat se bude také řada dalších bočních ulic.

Omezení řidiče čeká i v jižní části moravské metropole. Pokračují práce na velmi vytížené ulici Dornych a na původně čtyřproudové ulici Hladíkova u Zvonařky se tak pravidelně tvoří obří kolony.

letní opravy zasáhnou i brněnskou MHD

Opravy chystá i Dopravní podnik města Brna, výměna kolejí proběhne například na ulici Bubeníčkova. Zde se ale řidiči omezení bát nemusí, s opravou se počítá v rámci projektu rekonstrukce ulice Zábrdovická. O prázdninách by měla být opravena také oprava trať Jedovnická v úseku Ostravská–Novolíšeňská. Linka 8 pojede bude odkloněna do Juliánova a linka 10 skončí v zastávce Krásného. Náhradní dopravu do Líšně obstarají posílené autobusové linky 55 a 78.