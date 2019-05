Plán rozvoje dopravy v Praze do roku 2030 schválen. Co se změní?

Dokument rovněž navrhuje, jak by mělo město postupovat v otázkách rozvoje silniční sítě, parkování, MHD a podpory cyklistiky. Vedení města by z něho mělo vycházet při rozhodování, přijetí plánu je také podmínkou pro čerpání evropských dotací na dopravní projekty. Plán zastupitelé schválili na jednání, které začalo ve čtvrtek v 09:00 a protáhlo se do dnešního rána. V 05:30 zasedání zastupitelstva stále pokračovalo.

"Koncept plánu byl schválen již za minulé rady, nyní je schvalován v konečné formě a je již schválen ministerstvem životního prostředí. Není to kusý dokument, ale obsahuje 240 opatření, která definují, jaké projekty by se v následujících 11 letech měly uskutečňovat," řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Řídící výbor plánu do konce srpna ještě vypracuje akční plán, který poté schválí rada.

V souladu se snahou o zmírňování negativních důsledků automobilové dopravy plán počítá s větším zaměřením na veřejnou, zejména kolejovou dopravu, a také na chůzi a cyklistiku. Automobilová doprava se má naopak postupně regulovat a omezovat tak, aby se snižovaly její negativní dopady na zdraví obyvatel. Plán počítá například se zavedením mýtného pro vjezd do centra.

Někteří opoziční zastupitelé kritizovali finanční náročnost plánu, který navrhuje investice přes 100 miliard Kč. "Praha bude muset dát 11 až 16 miliard každoročně ze své kapsy jenom do dopravy. Už teď nemá 11 až 16 miliard, nemá ani deset miliard a v budoucnu nebude mít ani pět (miliard). Na to, abyste mohli tenhle projekt realizovat, nebudete mít peníze, protože město je přetíženo běžnými výdaji," řekl Ondřej Martan (ODS). Scheinherr uvedl, že v celkových nákladech jsou zahrnuty peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury nebo peníze z dalších zdrojů.

Na to, že v plánu chybějí některé projekty, upozornil Jakub Stárek (ODS). Postrádal projekt prodloužení tramvajové trati na Strahov. Scheinherr řekl, že město již zahájí projektovou přípravu a nic nebrání jej do plánu zahrnout. "Aktualizace jsou možné," uvedl.