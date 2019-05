Brno-Bystrc postaví za dva miliony skoro 50 parkovacích míst

Podle něj chybí v Bystrci přes 1000 parkovacích míst, radnice proto zvažuje i stavbu tří parkovacích domů. Jedná o případné podpoře s magistrátem.

Parkoviště s 25 místy vznikne při křižovatce ulic Rerychova a Kamechy, předpokládané náklady jsou kolem 1,5 milionu korun. Druhé parkoviště s 21 místy bude na ulici Kachlíkova v ploše veřejné zeleně mezi komunikací a objekty vodáren. Náklady jsou skoro 800.000 korun. "Práce by měly začít co nejdříve tak, aby nejpozději do konce letních prázdnin byla nová parkovací místa k dispozici," uvedl Jára.

Podle něj náklady na obě parkoviště hradí městská část. "Bystrc má ale s parkováním velký problém. Chybí asi 1100 míst," řekl místostarosta. Přibývá zástavba na sídlišti Kamechy, pro kterou sice parkoviště vznikla, ale míst není dostatek. "Některé rodiny mají dvě a třeba i tři auta, proto připravujeme parkovací dům v lokalitě ulice Černého a také výstavby v ulicích Kuršova a Teyschlova. Tam je to ale o velkých penězích a jednáme o spolupráci s městem," doplnil Jára.

Brno-Bystrc je jedna z největších městských částí v Brně. Leží na severozápadě města u přehrady. Má kolem 25.000 obyvatel a stále se rozrůstá. Roční rozpočet je kolem 350 milionů korun.