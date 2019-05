Doplnit zásoby ropy zabere půl roku, uvedl Švagr

Do ropovodu Družba, kterým teče ropa i do Česka, se minulý měsíc dostala surovina znečištěná organickým chloridem, která mohla poškodit rafinerie. Země napojené na ropovod proto dovoz ruské ropy zastavily. Do rafinerie petrochemického holdingu Unipetrol v Litvínově tak od 1. května tekla ropa ze státních rezerv. Stát Unipetrolu poskytl dvě zápůjčky, obě v množství více než 100.000 tun ropy.

"Česko uvolnilo asi třetinu ropy, uvolnili jsme jí tolik, kolik rafinerie Litvínov potřebuje na bezproblémový chod na 30 dní. Předpokládáme, že proces doplňování zásob bude půl roku, pokud nepřijdou další nepředvídané okolnosti," uvedl Švagr.

Unipetrol v Česku provozuje vedle litvínovské rafinerie rafinerii v Kralupech nad Vltavou. Ruskou sirnou ropu zpracovává však pouze rafinerie v Litvínově. Kralupská rafinerie zpracovává nízkosirné ropy přepravované do Česka z italského Terstu přes Ingolstadt ropovodem IKL, který byl uveden do provozu v lednu 1996. Podle odborníků však lze tuto ropu použít v Litvínově jen velmi obtížně. Podle Švagra by ale stálo za úvahu, kdyby Česko mělo zásoby i pro Kralupy.

"V našich skladech nejsou zásoby pro rafinerii v Kralupech. Otázka zní, jak věc řešit v případě mimořádné situace, která by mohla nastat na jižní větvi ropovodu, tedy na IKL. Stát se může ledacos, svět je zranitelný," uvedl Švagr. Možnosti je víc, nabízí se například zvýšit zásoby ropy obecně či část zásobních prostor věnovat místo ropy pro Litvínov ropě pro Kralupy.

Švagr se dnes na veletrhu sešel s prezidentem polských rezerv Januzsem Turkem a s předsedou slovenských rezerv Kajetánem Kičurou. "Vyměňovali jsme si zkušenosti, jak která země reagovala, co se osvědčilo, co ne. Bez výměny informací by se nám krize řídila velmi komplikovaně," uvedl. Švagr už dříve řekl, že ze státních hmotných rezerv Česka, Slovenska, Polska a Maďarska byly během posledního měsíce poskytnuty asi dva miliony tun ropy.