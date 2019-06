Vlak v Ruzyni usmrtil ženu, do Hostivice jezdí náhradní autobusy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

U železniční zastávky v pražské Ruzyni dnes osobní vlak zachytil a usmrtil ženu. Provoz na trati do Hostivice v okrese Praha - západ byl zastaven a dopravu místo vlaků zajišťují autobusy. ČTK to řekl mluvčí policie Jan Daněk a České dráhy (ČD) to uvedly na svém webu. Obnovení provozu ČD předpokládají kolem 18:00.